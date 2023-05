Un șofer român de TIR a devenit erou în Germania. Nikolas a salvat viața cuiva, fără să ceară nimic în schimb: „Trebuia să opresc”

Nikolas Răducu Iorga a devenit erou în Germania, după ce a salvat victima unui accident. Tânărul n-a stat pe gânduri și a dat dovadă de mult curaj. L-a scos dintr-un camion, gata să izbucnească în flăcări, pe unul dintre șoferii implicați în evenimentul rutier și i-a acordat primul ajutor.

Un exemplu de așa DA! Nikolas a fost martorul unui accident în Germania, care se putea transforma ușor într-o tragedie. Tânărul a fost omul potrivit, la locul potrivit. Românul a dat dovadă de altruism și mult curaj, după ce a salvat viața unui șofer, prins într-un camion, gata să izbucnească în flăcări. N-a stat mult pe gânduri și Nikolas l-a tras din cabina, din care ieșea fum, pe un șofer neamț.

„Poți spune multe despre șoferii profesioniști din România, fie ele vorbe grele sau cuvinte de laudă. Însă orice ați gândi despre ei, oamenii ăștia sunt uneori îngeri păzitori ai șoselelor pe care le tranzitează. Acesta este și cazul lui Nikolas Răducu Iorga, unul dintre colegii noștri care astăzi a intervenit pentru a scoate și a le acorda primul ajutor colegului neamț și slovac implicați în accidentul de pe A30 Germania. Mai bine vă povestește el, că eu nu prea le am cu cuvintele”, se arată în mesajul postat de Ilie Matei, pe pagina sa de Facebook.

Românul, devenit erou în Germania

Tânărul român a povestit, pas cu pas, cum s-a întâmplat totul. A văzut întregul incident auto și a sărit din mașina lui, gata să ajute victima. Nikolas a salvat viața unui neamț și i-a acordat primul ajutor, apoi a plecat fără să ceară nimic în schimb. Un șofer avea nevoie de ajutor, fiind prins în cabina TIR-ului său. Camionul era gata să izbucnească în flăcări, dacă nu se intervenea la timp. Victima a fost scoasă repede, pentru ca viața lui să nu fie pusă în pericol. Un alt participant la trafic i-a sărit în ajutor lui Nikolas, fiind rugat să sune imediat la echipajele medicale. Zis și făcut!

Deși a dus o luptă contracronometru pentru a salva viața unui necunoscut, Nikolas nu a cerut nimic în schimb. L-a ajutat la nevoie, s-a urcat în camionul său, apoi și-a văzut de drum. Povestea lui nu a rămas nespusă. Ilie Matei a făcut public întregul episod în care, din nou, un român devine erou în străinătate.

„Un coleg neamț, cel pe care l-am scos, dădea să depășească pe un slovac cred că era, eu fiind mult în spatele lor. Și deodată îl văd că îi intră în spatele stânga lu’ colegul slovac de i-a rupt toată prelata și îi acroșează și cabina, după care părăsește autostrada și se oprește în copacii ăia cu pământ de pe margine. În momentul ăla am încetinit și am dat drumul la avarii, ca să opresc traficul din spate, mă dau și pe banda doi, că erau doar două benzi.

L-am văzut pe slovac că a coborât și fugea spre cabina la neamț, iar eu trecând pe lângă el și văzând că își ținea mâna pe geam și sânge, am zis că gata tre’ să opresc indiferent ce ar fi. Acum ajuns la cabina colegului neamț, îi ieșea și fum de sub cabină, țipam la el să se trezească, eu în mintea mea, în acel moment, credeam că doarme.

Până la urmă, am zis ce o fi o fi, i-am deschis ușa la cabină, trag de el să se trezească, îi dau o palmă și se trezește omul. Acum îi zic să stea liniștit, în timp ce sunam la 112, dar am uitat efectiv orice limbă. S-a mai oprit un domn cu o dubă, i-am aruncat telefonul lui să vorbească cu autoritățile și l-am dat jos pe om, conștient. Am cerut tot lu’ ăla care vorbea la telefonul meu, să îmi aduc o trusă de prim ajutor, și am început să îi pun comprese la om, la mâna și la cap, că se tăiase tot de cioburile din parbriz. S-au oprit mai mult apoi, după ce l-am pansat cât de cât, i-am dat o sticlă de apă și apoi m-am urcat în camion și am plecat. N-am stat să zic la nimeni cum mă cheamă și cine sunt”, i-a povestit Nikolas lui Ilie Matei.