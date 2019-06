Adrian Alexandrov, mărturisiri despre Elena Udrea: ”Am văzut o mare schimbare la ea. E foarte implicată, responsabilă”

Invitat în cadrul unei emisiuni, Adrian Alexandrov a făcut mărturisiri despre Elena Udrea, dar și despre momentele dificile care le-a încercat relația.

Elena Udrea așteaptă, în continuare, soluționarea cererii de azil pe pe care a făcut-o în Costa Rica, iar cea mai mare parte a timpului și-o petrece având grijă de micuța Eva. În ciuda faptului că a trecut prin momente dificile, Elena Udrea este o femeie puternică și nu se lasă doborâtă de nimic. (CITEȘTE ȘI: SUNT MAI UNIȚI CA NICIODATĂ! ELENA UDREA, ADRIAN ALEXANDROV ȘI MICUȚA EVA MARIA, PORTRET DE FAMILIE ÎN COSTA RICA)

”Elena… am văzut o mare schimbare la ea. E foarte implicată, responsabilă. Are mare ajutor din partea mamei ei. Dorul Elenei faţă de ce e aici există, speră să se întoarcă la un moment dat. Eu îmi doresc ca fiica mea să crească aici. Costa Rica e departe. Sper să se întâmple. Sper să revină amândouă în ţară. Aş vrea să meargă la şcoală aici, nu în altă parte. Cred că mă voi uita în urmă cu recunoştinţă, m-au maturizat lunile în care am fost singur cu copilul. Bucurie că am depăşit acele momente. Au fost groaznice. Dar odată ce am trecut peste ele, sunt mai puternic, m-au întărit. Dacă nu m-au doborât…”, a spus Adrian Alexandrov la Teo Show.

Adrian Alexandrov și Elena Udrea se pregătesc pentru botezul fetiței lor

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani. Ea a născut-o pe fiica sa pe 20 septembrie 2018, cu o lună și o săptămână înainte de data preconizată a nașterii. La sfârșitul lunii iunie, Elena Udrea a dezvăluit că a ales să îi pună numele Eva Maria fetiţei sale cu Adrian Alexandrov . Logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, îi este alături, chiar dacă – la diferite intervale de timp – trebuie să revină în România pentru a avea grijă de afacerile imobiliare.

Acum, cei doi se pregătesc pentru creștinarea fetiței lor. (VEZI ȘI: IUBITUL ELENEI UDREA A APĂRUT CU VERIGHETA PE DEGET LA ULTIMUL PARTY DIN SHOWBIZ!)

”Avem momentele noastre frumoase. Partea mai urâtă a lucrurilor pe noi ne-a întărit în relaţie. Momentele nu au fost plăcute pentru noi, dar ne-au întărit. E o situaţia mai complicată. Nu îmi e uşor să fac drumurile acestea, să stau aici, în România. Am un business, trebuie să mă ocup. Bucuria mea e să-mi văd copilul. O dată la o lună şi jumătate mă întorc aici pentru o săptămână-două, ca să mă ocup de afacerile mele.

Ştiu că urmează să plec, încerc să mă bucur de fiecare clipă alături de ele, timpul trece mult mai repede. Când sunt aici, dorul e foarte greu. Vorbim la telefon, îmi trimite poze şi clipuri. Când văd câte un bebeluş, intru în depresie. Creşte foarte repede. Pare că începe să înţeleagă din ce în ce mai multe. Trebuie să o botezăm. Are o problemă: nu vrea să stea în braţe decât la Elena sau la bunica. Ne gândim cum o să fie când o va lua preotul în braţe ca s-o bage în cadelniţă. Vrem să facem botezul cât mai repede. Era mai uşor la trei luni. Nu am stabilit când, nu am stabilit naşii”, a mai spus Adrian Alexandrov.