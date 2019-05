Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a avut o apariție de-a dreptul surprinzătoare la cel mai recent eveniment monden care s-a petrecut în București, „Viva Party!”. (Cel mai bine platit job din București) Omul de afaceri care a cucerit-o pe fosta politiciană a uimit pe toată lumea arătând că poartă cu mândrie verigheta pe deget, ceea ne poate duce cu gândul că, recent, s-ar fi căsătorit, în secret, cu fostul ministru al Turismului. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii savuroase. (CITEȘTE ȘI: SEXY-URLAȚI, DANSURI LASCIVE CU ”TĂURAȘUL” JUDECAT PENTRU OMOR DIN CULPĂ ÎN TIMP CE IUBITUL MILIONAR E ARESTAT ȘI AȘTEAPTĂ SĂ FIE EXTRĂDAT ÎN BELGIA!)

Zilele trecute, Adrian Alexandrov s-a numărat printre invitații de seamă ai celui mai așteptat eveniment din showbiz-ul românesc, petrecerea „Viva!". Îmbrăcat elegant, așa cum ne-a obișnuit, iubitul Elenei Udrea, care era însoțit de câțiva prieteni, a încercat să fie cât se poate de discret. Așa se face că Adrian Alexandrov a evitat obiectivele aparatelor de fotografiat și s-a îndreptat glonț spre o masă ceva mai retrasă, de unde a preferat să fie "observator" și a socializat cu amicii lui.

„Un semn de dragoste și de respect”

Din câte se pare, discreția de care a dat dovadă iubitul fostului ministru al Turismului a fost destul de întemeiată și asta pentru că, la un moment dat, susțin sursele noastre, Adrian Alexandrov le-a dezvăluit apropiaților un amănunt extrem de important. Tânărul afacerist le-a arătat celor care-l însoțeau că poartă, cu mare mândrie, verighetă, lucru ce ne duce cu gândul că, în mare secret, Adrian Alexandrov și-a unit destinele cu Elena Udrea.

"Adrian ne-a arătat că poartă verighetă, dar ne-a spus că nu a existat o ceremonie. A zis că e un semn de dragoste și de respect față de partenera lui. A venit în România pentru câteva zile, să rezolve unele chestiuni la firma pe care o deține. Nu stă mult, pleacă în Costa Rica, acolo unde îl așteaptă fetele lui", a mărturisit un apropiat de-al lui Adrian Alexandrov, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Elena Udrea a născut pe 20 septembrie

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

„Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medicii au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit Elena Udrea jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea a plecat în februarie, anul trecut, în Costa Rica

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în luna februarie a anului trecut, fiind nemulțumită de sistemul judiciar din România. Ea a cerut acolo statut de refugiat. Elena Udrea avea să declare la Antena 3 că decizia de a pleca o luase cu o lună în urmă.

„Nu am fugit, ca dovadă sunt aici asumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen.

Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică”, a declarat Udrea, la vremea respectivă.

