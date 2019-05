Anna Roman și-a înnebunit fostul iubit! Sexoasa brunetă a avut o apariție de-a dreptul senzațională la cel mai recent eveniment monden organizat în Capitală, ”Viva Party!”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini demențiale cu ex-logodnica lui Cătălin Cazacu. (Cel mai bine platit job din București) Atenție, nu sunt recomandate cardiacilor! (CITEȘTE ȘI: ”MINIONUL” PERVERS I-A RIDICAT FUSTIȚA ÎN PARC ASISTENTEI DE LA NEATZA! SUNT IMAGINILE ANULUI!)

Anna Roman este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din showbiz. Miercuri seară, la "Viva Party!, sexoasa brunetă a furat privirile tuturor cu o ținută de gală care i-a scos în evidență formele bine definite.

Vedeta a îmbrăcat o rochie lungă bleu-ciel, care-i punea în valoare bustul generos. Rochia avea și o crăpătură extrem de largă, care, la un moment dat, i-a lăsat la vedere lenjeria intimă. Printre cei fermecați de apariția senzațională a brunetei s-a numărat și ex-logodnicul ei, Cătălin Cazacu.

Prezentatorul de la "Vulturii de noapte" a părut, pur și simplu, năucit de felul în care arăta ex-iubita lui. Fostul concurent de la Exatlon a sorbit-o pe Anna din priviri. La un moment dat, în timp ce acorda un interviu, Cazacu chiar s-a oprit din vorbit și a admirat-o îndelung pe sexoasa brunetă, care se mișca precum o gazelă prin spatele lui.

”Da, am văzut-o! E foarte frumoasă. Tot timpul am spus acest lucru. N-am văzut-o de foarte mult timp și sper să am și eu ocazia să o salut pentru că așa este normal. Suntem oameni și nu ne-am dat în cap. Atât am apucat să văd, Anna este îmbrăcată foarte frumos. N-am ce să zic mai mult de atât”, a mărturisit Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

A fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi prezentatorul de la Kanal D a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna și Cătălin au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui.

Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.

