”Minionul” pervers i-a ridicat fustița în parc! Sunt imaginile anului!

"Când pisica nu-i acasă, șoarecii joacă pe masă" – este zicala care i s-ar potrivit mănușă uneia dintre cele mai sexy asistente TV. La scurt timp după ce soțul ei a plecat din România, Ramona Olaru, frumoasa de la "Neatza cu Răzvan și Dani", a fost imortalizată în ipostaze incredibile, în compania unui bărbat "tupeist".

Nici nu a rămas bine "solo" Ramona Olaru, soțul ei plecând într-o deplasare externă, că a și fost protagonista unor scene uimitoare.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe sexoasa colegă de platou a celebrilor Răzvan Simion și Dani Oțil în zona Herăstrău, unde asistenta TV s-a întâlnit cu un amic. După ce au petrecut mai multe minute în mașina tânărului, timp în care au discutat și au mâncat o înghețată, Ramona Olaru a coborât și s-a îndreptat spre bolidul de lux pe care-l conduce și care-i aparține soțului ei. După ce a răscolit printre lucrurile pe care le avea puse pe bancheta din spate, sexoasa asistentă TV a deschis portbagajul și i-a arătat companionul ei câteva ținute.

I-a ridicat fără jenă fustița, în parc

La un moment dat, „minionul” care o însoțea pe vedetă a recurs la un gest de-a dreptul surprinzător. Cu ochii la formele apetisante ale vedetei, a profitat de faptul că Ramona era preocupată cu aranjatul hainelor, aplecată cu totul în portbagaj și, fără să-i pese de privirile din jur, i-a ridicat fustița acesteia, lăsându-i la vedere lenjeria intimă de culoare mov.

Mai surprinzător a fost faptul că blondina nu a părut să fie deranjată de gestul uluitor al prietenului ei. Fără să schițeze vreun gest, și-a văzut liniștită de treburi.

După ce s-a mai învârtit pe lângă mașină, atrăgând atenția trecătorilor cu formele sale, scoase în evidență de rochița scurtă pe care o purta, colega de platou a matinalilor de la Antenă s-a întors în bolidul de lux al bărbatului care o însoțea și și-au continuat șueta.

Ramona Olaru, implicată într-un accident rutier

În urmă cu aproximativ o lună, asistenta lui Răzvan & Dani a fost implicată într-un accident rutier.

“Trebuie să vă spun ce mi s-a întâmplat acum ceva timp. Mergeam foarte liniştită pe un drum cu prioritate și, la un moment dat, o domniţă mi-a tăiat calea și, evident, m-a şters în fața mașinii. Și mi-a julit bara din față. Nu asta e problema, că am mai avut eu julituri la maşină și am mai fost şi eu de vină și chiar nu este nicio panică… Problema e că femeia înjura ca o ţărancă apucată, (…) ca şi cum i s-a furat toată averea, deşi ea era vinovată. Am zis că opreşte mai încolo să vorbim şi s-a dus, mă, nene. Deci, femeie, dacă vezi treaba asta: măcar vorbește frumos”, a povestit frumoasa asistentă TV în mai multe filmulețe postate pe Instagram.

