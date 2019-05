Anca Serea urmează să devină mămică pentru a șasea oară și este în culmea fericirii! (Cel mai bine platit job din București) În ciuda faptului că se află în ultimul trimestru de sarcină, vedeta este extrem de activă și nu se abate de la activitățile zilnice. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a obținut cele mai noi imagini cu graviduța Anca Serea.

Anca Serea şi Adrian Sînă au împreună trei copii: Noah, Ava și Moise Petru. Iar, în câteva luni, cei doi urmează să devină din nou părinți! Anca Serea se află în ultimul trimestru de sarcină, însă este extrem de activă. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA a întâlnit-o pe vedetă în parcul de joacă. Anca Serea nu era singură, ci împreună cu o prietenă, dar și cu cei trei copii pe care îi are împreună cu Adi Sînă.

Vedeta a stat la povești cu amica ei, iar micuții Noah, Ava și Moise s-au jucat în apropierea celor două. La un moment dat, o adolescentă s-a apropiat de Anca pentru a-i cere să facă un selfie cu ea. Prezentatoarea n-a stat pe gânduri și s-a fotografiat cu admiratoarea ei, iar apoi au schimbat câteva vorbe. După care Anca Serea s-a întors la discuțiile cu amica ei.(CITEȘTE ȘI: ANCA SEREA A RĂSPUNS RĂUTĂCIOȘILOR CARE I-AU COMENTAT CEA DE-A 6-A SARCINĂ)

După ceva timp de stat la povești, în timp ce-și mângâia continuu burtica de graviduță, Anca Serea și-a luat rămas-bun de la prietena ei și, împreună cu cei trei copii, s-a îndreptat, cel mai probabil, spre casă.

Câte kilograme s-a îngrășat Anca Serea

Anca Serea este însărcinată pentru a șasea oară și abia așteaptă să-și țină bebelușul la piept. Vedeta va deveni, din nou, mămică de fetiță și a ales deja numele pentru minunea din viața ei: Leah. Sarcina decurge bine, iar Anca Serea nu are motive de îngrijorare. Ei bine, și dacă vă întrebați câte kilograme a acumulat vedeta în șapte luni de sarcină… răspunsul vine chiar de la ea! (VEZI AICI: A SPUS TOTUL PE BLOGUL EI! ANCA SEREA ȘI-A DORIT TOATĂ VIAȚA ASTA, IAR ACUM ESTE DEPENDENTĂ)

”Am luat patru kilograme, mă simt excelent. Nu am pofte, nu am grețuri, nimic, e un bebe tare cuminte. Voi naște tot natural, ca pe toți ceilalți copii ai mei. Doar nu o să mă apuc acum, la al șaselea, să fac cezariană! Am fost și i-am cumpărat un cărucior, hăinuțele urmează. Copiii noștri de-abia își așteaptă surioara. De altfel, Sarah a fost cea care a ales numele micuței, sunt foarte entuziasmați. Pe noi sarcina nu ne-a luat prin surprindere, o așteptam. Nu am spus niciodată că nu mai vreau copii, poate să mai vină și al șaptelea”, a declarat Anca pentru click.ro.

Anca Serea nu s-a supărat pe criticii ei

În vârstă de 38 de ani, Anca Serea a subliniat că, deși a fost jignită de unii dintre internauți, ea nu s-a supărat pentru că și-a învățat lecțiile din trecut. (NU RATA: ANCA SEREA, IMAGINI INCENDIARE. CE A FĂCUT VEDETA ÎN LIFT)

“Nu e nimic mai frumos decât să ai copii, dorința de a face lucruri bune vine de la ei. Au fost opinii în online, dar nu m-au supărat, ar fi culmea la vârsta și experiența mea. M-au numit: «cloșcă», «iepuroaică», «doamna Bamboi». Bunicii și părinții noștri considerau că e normal să procreezi. Eu niciodată nu m-am gândit la partea financiară, conectată de bani. Sunt convinsă că va fi foarte greu”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Anca Serea s-a confruntat și cu o anemie însă, cu ajutorul medicilor, a reușit să se stabilizeze.

“Sunt foarte activă, deși sarcina asta nu a fost cea mai bună din punct de vedere al sănătății. Am probleme cu o anemie severă, dar am reușit, împreună cu medicii, să o stabilizăm… Nu e ușor, dar e foarte frumos. Am chemat ambulanța de două ori, am avut tensiunea mică, am anunțat târziu și familia despre sarcină”, a mai povestit soția lui Adi Sînă.

