Adrian Boingiu după 2-1 cu Suedia: „Am trecut de la agonie la extraz!”

Selecționerul reprezentativei României Under 19 a declarat că meciul de marți cu Ucraina va fi ca o finală. Selecționerul a spus că în meciul cu Suedia, pe care „tricolorii mici” l-au câștigat cu 2-1, a trecut de la agonie la extaz.

„Am trăit așa cum se trăiesc astfel de jocuri, am trecut de la agonie la extaz. A fost un meci extrem de greu și epuizant din toate punctele de vedere. Mulțumim în primul rând jucătorilor că au reușit să facă față presiunii și efortului și în al doilea rând publicului, care a fost alături de noi și l-am simțit cum nu am simțit pe cineva până acum aproape de echipă. Era neplăcut să nu câștigăm, dar în cele din urmă un rezultat de egalitate a fost obiectivul pe care mi l-am propus la acest joc, ca să rămânem în continuare în cărțile calificării. Am reușit două victorii importante, dar încă nu am atins scopul final: calificarea. Marți se joacă o finală, în care avem două șanse din trei. Știți cum se întâmplă, e posibil să fie a treia șansă și nu cele două, dar noi sperăm să putem să elaborăm același joc, chiar dacă nu va fi ușor. Trebuie să recuperăm jucătorii și să găsim soluții pentru înlocuirea lui Dima, care e o pierdere, din punctul meu de vedere”, a declarat Adrian Boingiu.

Selecționerul naționalei U19 a României a mai spus că în grupa a IV-a de la Turneul de Elită care este găzduit de țara noastrră, fiecare echipă a avut șansa ei la calificare.

„În grupa asta, fiecare echipă a avut șansa ei. Ucraina era la un pas să nu mai conteze, dar a revenit în cărți când mai erau de jucat 30 de secunde sau un minut. E o echipă care pune probleme, care joacă un fotbal în viteză, cu tehnicitate și e o echipă care joacă foarte bine după minutul 75”, a adăugat Adrian Boingiu.

În urma rezultatelor înregistrate în primele două etape, România este lider în clasament cu 6 puncte, urmată de Ucraina cu 4 puncte, Suedia 1 punct și Serbia 0 puncte.

Partida de marți dintre România și Ucraina este decisivă urmând a stabili echipa care va merge la Campionatul European din Finalnda din vara acestui an. „Tricolorii mici” au nevoie de doar un punct în acest meci pentru a fi în urnă la tragerea la sorți a grupelor turneului final care va avea lc pe 30 mai la în Vaasa, Helsinki.

La turneul final programat în Finlanda, în perioada 16-29 iulie 2018, se califică selecționatele care câștigă cele 7 grupe de la Turul de Elită.

Clasament Grupa IV

1 România 6p

2 Ucraina 4p

3 Suedia 1p

4 Serbia 0p