Schimbare de look nedorită de Adriana Iliescu. Iubita lui Culiță Sterp regretă amarnic decizia luată

Adriana Iliescu a deci să-și facă o schimbarea de look destul de costisitoare. Nici prin cap nu avea să-i treacă faptul că noua culoare a părului îi va crea atât de multe bătăi de cap. Iubita lui Culiță Sterp a decis să împărtășească experiența neplăcută pe o rețea de socializare și chiar le-a oferit femeilor mai multe sfaturi de îngrijire personală.

Pe vremea când a simțit nevoia să-și schimbe culoarea părului și să devină blondă, Adriana Iliescu a omis dezavantajele din spatele decolorării firului de păr. Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde și-a creat propria comunitate de fani, tânăra împărtășește cu urmăritorii săi atât momentele fericite, cât și cele mai puțin plăcute.

Citește și: DANIELA ILIESCU, UMILITĂ DIN CAUZA KILOGRAMELOR ÎN PLUS! CUM A REACŢIONAT DUPĂ CE I S-A SPUS SĂ SLĂBEASCĂ, DACĂ NU VREA SĂ FIE ÎNŞELATĂ DE CULIŢĂ STERP

Adriana Iliescu, iubita lui Culiță Sterp: ”A fost prima mea greșeală”

Așa s-a întâmplat și recent, Adriana Iliescu le-a transmis femeilor din comunitatea sa un mesaj. Pe lângă sfaturile din materie de îngrijire personală, tânăra a simțit nevoia să aducă în discuție așa-zisa concurență între femei – care e mai frumoasa, care e blondă, bruneta etc – și și-a îndemnat urmăritoarele să aibă încredere în propriile alegeri și să nu se lase influențate de modă.

Cât despre principala temă de dezbatere – culoarea parului care i-a dat destul de multe bătăi de cap – aceasta le-a oferit femeilor câteva sfaturi despre cât de provocatoare poate fi experiența unui păr blond. Iubita lui Culiță Sterp și-a dat exemplu propria podoabă capilară și a recunoscut faptul că decolorarea i-a afectat – în timp – structura firului de păr.

”Cine zicea că blondul se întreține cu mulți bani, chiar avea dreptate. Oricum, făcând o paranteză, nu înțeleg concurența asta dintre femei, între care are păr blond, care are păr brunet, una e mai bună decât cealaltă. Nu, nu încurajez așa ceva și nu înțeleg în general concurența asta între femei.Cred că e loc sub soare și sunt bărbați pentru toate genurile. Da, într-adevăr, părul blond este un păr foarte greu de întreținut. Cred că prima mea greșeală a fost să îmi doresc un blond foarte deschis.

Ultima dată m-am dus și mi-am dorit un blond foarte deschis, care mi-a plăcut la început, dar după aceea mi-am dat seama că mie îmi stă mult mai bine dacă port culori calde și că nu îmi mai doresc un blond alb. Am regretat foarte mult pentru că părul meu s-a stricat extrem de tare. Eu nu am mai avut niciodată problemele astea, să îți fie părul așa, niciodată .”, a spus logodnica lui Culiță în mediul online.