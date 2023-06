Adrian Daminescu a învins o boală cruntă, după doi ani de luptă: „Dacă nu era soția, acum eram lângă Mădălina Manole”

Adrian Daminescu s-a luptat timp de doi ani cu o boală cumplită, pe care a învins-o în cele din urmă. Cunoscutul artist se simte mai bine ca niciodată, însă își aduce aminte cu tristețe de clipele în care a fost nevoit să treacă prin tratamente chinuitoare din cauza cancerului pulmonar. Acum este pregătit să revină în lumea artistică și să urce, din nou, pe scenă.

Adrian Daminescu a fost diagnosticat cu o boală cumplită, fiind nevoit să urmeze grele tratamente, timp de doi ani, pentru a se vindeca. Celebrul artist de muzică ușoară s-a luptat cu cancerul pulmonar, însă a ieșit învingător în cele din urmă. Momentele grele l-au făcut să abandoneze viața artistică și să se retragă din lumina reflectoarelor. A renunțat la ce a iubit mai mult – muzica – pentru a putea să se focuseze pe vindecare. Acum, are aproape 67 de ani și se simte mai bine ca niciodată. Vrea să revină pe scenă, acolo unde-i este locul.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ ADRIAN DAMINESCU DUPĂ CE A FOST DIAGNOSTICAT CU O FORMĂ GRAVĂ DE CANCER: ”BOALA TE ÎNVINGE”

Adrian Daminescu, nerăbdător să revină la vechile obiceiuri

Artistul vrea să revină la viața de altădată, după doi ani în care s-a luptat cu boala. Adrian Daminescu este nerăbdător să meargă la pescuit, una dintre activitățile lui favorite. El a vorbit și despre perioada dificilă cu care a fost nevoit să se confrunte, dar și despre persoana care i-a fost aproape și nu l-a lăsat la greu.

„Nici nu aveam energia respectivă, ca să pot să ies afară. Eram ușor legumă. Acum am început să îmi recapăt musculatura, ca în orice boală de genul acesta, care te trântește la pământ de nu te vezi. Am reușit să-mi pun musculatura înapoi și să-mi recreez rezistența necesară pentru a putea trăi. Acum am zis că vreau să merg neapărat la pescuit. E una dintre pasiunile mele și îmi face mare plăcere”, a povestit Adrian Daminescu, pentru Fanatik.

CITEȘTE ȘI: ADRIAN DAMINESCU, DIAGNOSTIC CRUNT DIN PARTEA MEDICILOR. CE BOALĂ L-A ȚINUT DEPARTE DE SCENĂ

Soția lui i-a fost aproape în toate momentele grele. Cântărețul a mărturisit că dacă nu exista partenera lui de viață, acum el se afla lângă Mădălina Manole. ”A fost o metaforă. De ce? Pentru că soția mea a venit și mi-a dat viață. Ea este un om special. Un om vulcanic, exact invers față de cum sunt eu. Eu sunt “ciuca bătăii”. Mă ia cu sfaturi, îmi spune ce să fac, începe să țipe, să se agite. Eu nu mai sunt așa. Am fost și eu mai demult, ea e încă tânără, e cu 15 ani mai tânără decât mine. Dar ne completăm perfect.

Țelul nostru este să supraviețuim în mod onorabil, atât. Soția mea nu se duce să se îmbrace de la Gucci, de la firme mari. Se duce într-un magazin și se îmbracă frumos, cu bani mai puțini. E mai drămuită decât mine. Îi mai cedează nervii pe calmul meu. Ea se enervează și eu citesc ziarul. Ea e liniștită, dar nu foarte liniștită. Dacă vasele sunt spălate, ea le mai spală o dată”, a continuat artistul, pentru sursa citată.

Adrian Daminescu revine pe scenă

Cântărețul revine pe scenă, la Festivalul de muzică ușoară Mamaia 2023, în perioada 25-27 august. În 1996, Daminescu a avut primul succes muzical, după apariția în cadrul acestui spectacol.

„Succes am tot avut, din 1996, prima mea apariție la «Mamaia», până în 1991, când am avut prima dezamăgire. Mi-a părut rău de premiu, o șalupă de 4 persoane, din fibră de sticlă, foarte frumoasă și cochetă pe care sponsorul festivalului de-abia aștepta să mi-o înmâneze, dar organizatorii festivalului au hotărât altceva. Da… Mi-au făcut-o, eu fiind pescar de mare și cu casă în Constanța”, a conchis Adrian Daminescu.