Adrian Daminescu, diagnostic crunt din partea medicilor. Ce boală l-a ținut departe de scenă

În urmă cu doi ani, Adrian Daminescu a primit un diagnostic greu de acceptat din partea medicilor. Celebrul cântăreț s-a luptat cu o boală pe care mulți o consideră incurabilă și a reușit să învingă. În prezent, așteaptă să-și facă revenirea în lumina reflectoarelor.

Adrian Daminescu este cunoscut de o țară întreagă pentru piese precum „Și m-am îndrăgostit de tine”, „Eu te voi iubi” sau „Flori pentru voi”. În urmă cu mai bine de doi ani, a venit și în finala „XFactor” la Antena 1, pentru a o putea ajuta pe Andrada Precup, concurenta care nu poate vedea, moment care a emoționat, până la lacrimi, publicul de acasă. După acea apariție, a dispărut, brusc, din viața publică.

Cu ce boală s-a confruntat Adrian Daminescu

Se pare că în timpul în care nu a fost pe scenă, Adrian Daminescu s-a luptat cu cancerul pulmonar. Cu ajutorul medicilor, citostaticelor și tratamentului, a reușit să învingă boala. În cadrul unui interviu, artistul a mărturisit că a reușit să se vindece, dar încă se simte slăbit. Cu toate acestea, așteaptă momentul în care să poată cânta, din nou, în fața a sute de oameni.

„Nu mai sunt sub tratament, totul a trecut și este foarte bine. Este foarte bine, numai că după un tratament ca acesta ești foarte slăbit, dar asta o să treacă. O să îmi revin! Acum doi ani de zile am aflat, undeva prin iunie. Am început tratamentul și am dus tot tratamentul până la capăt, cu tot cu citostatice și cu tot ce trebuie. Sunt în România, am avut niște doctori extraordinari, au fost îngerii chinurilor mele. Da, complet m-am vindecat! Bineînțeles că vreau să revin pe scenă curând”, a spus Adrian Daminescu pentru Antena Stars.

