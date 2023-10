Adrian Enache, emoții uriașe la prima întâlnire cu nepoțica lui: ”Îmi lipsește în fiecare zi”

Adrian Enache este un bunic tare fericit. Artistul și-a cunoscut nepoțica și recunoaște că îl încearcă sentimente unice și stări prin care nu a mai trecut. Întrebat dacă își iubește nepoata mai mult decât pe copiii lui, soțul Iulianei Marciuc a fost pus în încurcătură.

Se poate spune că familia lui Adrian Enache este acum completă. Diana Enache a devenit mamă pentru prima dată. Mândru din cale afară, artistul trece printr-o perioadă pe care nu o poate descrie în cuvinte.

Adrian Enache: ”Îmi lipsește în fiecare zi”

În cadrul unui interviu, Adrian Enache a mărturisit că cei apropiați l-au avertizat că în momentul în care o să vină pe lume un nepoțel sau o nepoțică, sentimentele pentru propriul copil ar putea să sufere mici modificări. Ei bine, artistul declară că este suficient de matur încât să facă diferența între iubirea pe care le-o poartă copiilor și nepoțelei lui. În schimb, soțul Iulianei Marciuc este conștient că la mijloc este vorba despre sentimente diferite, însă nu poate spune că își iubește nepoțica mai mult decât pe David sau Diana. Este ceva ce nu a mai trăit, ceva unic.

”Sunt foarte fericit. Mi-am văzut nepoțica. Sunt bine amândouă. Am o stare unică. Pentru că mi-au spus mulți, de-a lungul timpului, ‘Vezi că atunci când apare un nepot sau o nepoată, o să-i iubești mult mai mult decât pe copiii tăi.’ Iar eu am spus: ‘Nu cred’. E adevărat, dar nu o iubesc mai mult decât pe Diana sau pe David, dar o iubesc altfel. Parcă este altceva. Îmi lipsește în fiecare zi. Adică e o ‘bucățică de minune dumnezeiască’. E ceva ce nu am mai trăit, e unic, special sentimentul acesta. Mai ales că simt cum simt, arăt cum arăt, numai a bunic nu! Toată lumea îmi spune: ‘Ce față de bunic ai!” a declarat Adrian Enache, pentru viva.ro.

În altă ordine de idei, Adrian Enache recunoaște că tot timpul și-a admirat prietenii care au devenit bunici, acel model de bunici tineri și moderni. Ei bine, acum i-a venit și lui rândul să fie țina glumelor celor tineri: ”Cum să fii tu bunic, că arăți impecabil?!”

”Eu toată viața i-am apreciat pe prietenii mei. De exemplu, eram fascinat de Simona Dichiseanu. Cum să fie ea bunică, că arată impecabil! Răzvan Lucescu, la fel. I-am și spus: ‘Cum să fii tu bunic?’ Și uite că mi-a venit și mie rândul. Și lumea mi-a și spus acest lucru. Și Diana a făcut o glumă și a spus: ‘Cum să îți dau eu fata să mergi cu ea în parc, că o să creada lumea că e a ta!’. E o stare unică”, a mai declarat Adrian Enache

Diana Enache și Ionuț Vîntu, urmașul lui Sorin Ovidiu Vîntu, au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu doar câteva zile. Sunt împreună de mai bine de 4 ani și acum au împreună o fetiță de nota 10. Au visat la acest moment încă de când s-au cunoscut, iar acum dorința lor s-a materializat în cel mai frumos mod posibil.

„Dacă nu am avea planuri în comun nu ar rezista relația. Suntem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ne înțelegem foarte bine, ne completăm și simt că suntem pe aceeași lungime de undă și asta cred eu că este cel mai important.Nu pot spune ce așteptări am de la această relație, că nu se mai întâmplă după aceea. Dar, da, îmi doresc copii, normal. Chiar cred că este bine să fii o mamă nici prea tânără, dar așa mediu… Ar fi varianta perfectă să mă și refac ușor”, declara Diana Enache în urmă cu ceva timp.

