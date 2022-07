Adrian Mihalcea: „Asistenții vorbeau între ei, prin minutul 30, că nu merge VAR-ul!”

Sistemul VAR nu a funcționat deloc bine nici la partida dintre FC Botoșani și Chindia, scor 3-2. Mai bine de 30 de minute arbitrii nu au putut comunica cu cei din camera VAR, lucru pe care la final de meci l-a confirmat și tehnicianul oaspeților, Adrian Mihalcea.

„Am văzut că și cu VAR mai sunt ceva probleme. Asistenții vorbeau între ei, prin minutul 30, că nu merge VAR-ul. Încă sunt și ei la început, și noi trebuie să ne acomodăm. E un VAR mai ieftin la noi, VAR-ul românesc. Poate într-un final vom sta mai liniștiți”, a declarat Adrian Mihalcea.

În ciuda eșecului suferit de elevii săi, teehnicianul Chindiei a spus că nu este foarte supărat după acest eșec, remarcând jocul bun al elevilor săi din partea secundă a meciului.

„A fost un meci spectaculos, un meci cu cinci goluri. Din păcate, nu am reușit să plecăm cu niciun punct, cu toate că a doua repriză ne-a aparținut în totalitate. Am intrat destul de rău în meci, am avut o perioadă în care am echilibrat și puteam conduce noi cu 2-1. Tot dintr-o fază fixă am primit alt gol. Dacă s-ar fi desfășurat prima repriză cum s-a desfășurat repriza a doua, cu siguranță plecam cu puncte de aici. Ne aflăm în prima etapă, o atitudine bună, o reacție destul de bună la pauză. Trebuie să luăm lucrurile pozitive, nu e niciun capăt de țară că nu am reușit să câștigăm aici. Dar asta ne obligă ca în etapa următoare să luăm toate cele trei puncte”, a spus Adrian Mihalcea.