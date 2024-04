Adrian Minune, pe masa de operație! La ce intervenție a fost supus artistul: ”Am slăbit”

Adrian Minune este decis să-și schimbe înfățișarea radical, să aibă mai mult grijă de sănătatea sa și să adopte un stil de viață sănătos și echilibrat. Recent, manelistul a fost supus unei intervenții chirurgicale de micșorare a stomacului – gastric sleeve, intervenție la ca visa de mulți ani.

În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Adrian Minune a făcut public faptul că a fost internat într-un spital privat din București și supus unei intervenții chirurgicale de micșorare a stomacului. Manelistul îi mulțumește medicului care a coordonat operația gastric sleeve și echipei sale pentru profesionalism și pentru reușitele operație care îl va ajuta să scape de kilogramele în plus și la care visa de mai mult timp.

În postarea de pe Instagram, artistul nu își încape în piele de fericire și nu a ezitat să le mărturisească fanilor că acum este un om împlinit, fericit și plin de viață. Pentru operația de micșorare a stomacului, Adrian Minune a scos din buzunar 3.900 de euro. Deși au trecut doar câteva zile de la intervenție, manelistul și-a reluat viața normală și chiar a fost prezent la un eveniment la care a cântat. Mai mult de atât, acesta a început seria îmbunătățirilor la aspectul fizic cu un tatuaj care îi acoperă tot spatele. Pentru că este o persoană credincioasă, semnificația tatuajului îl prezintă pe Dumnezeu și niște trepte care duc spre Rai.

„Vreau să îi mulțumesc doctorului și staff-ului, pentru că mă simt foarte bine, extraordinar de bine! Pe 17 aprilie am primul control, sunt super ok, plin de viață, plin de fericire! Îmi iau vitaminele, am slăbit, sunt frumos. Toate sunt bune și frumoase. Aseară am cântat, am cântat foarte bine! După 10 zile am control, mă simt foarte bine! ”, a mărturisit Adrian Minune pe pagina sa de Instagram.

Adrian Minune a decis să efectueze intervenția chirurgicală de micșorare a stomacului cu doar câteva luni înainte de nunta fiicei sale, Adriana, și botezul nepoțelei sale – care va împlini un an în vară. În cadrul unui interviu, manelistul a mărturisit că nu credea vreodată că va ajunge să-și iubească nepoții atât de mult, mai mult de cât pe proprii copii.

„Simt că trăiesc, îți dai seama. Nu am crezut că poți ajunge să iubești nepoții mai mult decât copiii. Îi iubesc pe Sofi și pe Noa la nebunie. Știi pentru ce… sunt aici cu voi, dar gândul este la ei, să mă duc acasă să mă joc cu ei. Să-i fac să fie fericiți, să-i duc colo și colo. Noa are șapte luni și cântă. De Sofi nu mai zic, e mare, are 5 ani. Cântă foarte bine”, a spus Adrian Minune la Antena Stars.