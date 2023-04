Adrian Minune a trecut, la finalul lunii martie, prin momente dificile. A fost internat la o clinică privată din Capitală din cauza unor probleme de sănătate. Cadrele medicale i-au efectuat inclusiv testele antigen, celebrul manelist fiind suspect, atunci, de coronavirus. După mai multe investigații a venit și diagnosticul, iar CANCAN.RO îl dezvăluie în exclusivitate. Site-ul nr. 1 din România a obținut declarații inclusiv de la interpretul de muzică de petrecere. Am aflat, totodată, cum se simte artistul.

A fost panică mare! Cu doar două săptămâni înainte de Paște, Adrian Minune a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, iar după câteva controale a fost internat. Pe bună dreptate, familia manelistului s-a îngrijorat. Dracul nu a fost, totuși, atât de negru, iar cântărețul a fost, în cele din urmă, externat. I s-a trasat, însă, să mai efectuze câteva investigații pentru a evita o tragedie. Zis și făcut. Când a fost programat, artistul s-a prezentat.

“Am luat pastile, țin regim, sunt bine”

CANCAN.RO a luat legătura cu Adrian Minune, care, fără nicio reținere, ne-a explicat boala cu care a fost diagnosticat. În plus, a oferit detalii despre starea lui de sănătate. Veștile sunt mai mult decât bune.

“Am fost la spital, am făcut un CT. E vorba de diverticulită. De la frig. Dar sunt beton, mulțumesc lui Dumnezeu. Am luat niște pastile, țin un regim, sunt bine”, ne-a declarat manelistul.

Nu renunță la evenimente

În continuare, reporterii site-ului nr. 1 din România l-au întrebat pe Adrian Minune dacă ia în calcul, având în vedere ultimele evenimente, să dispară, pentru o perioadă, de la evenimente. Nici vorbă de așa ceva! Mai mult, am aflat unde gonea manelistul, în cursul zilei de miercuri.

“Să iau pauză? Niciodată! Muzica e viața mea, mă îndrept spre Chișinău. Nimeni și nimic nu mă poate împiedica să-mi fac meseria”, ne-a declarat Adrian Minune.

Totul despre boala de care suferă manelistul

Potrivit sanador.ro, diverticuloza, denumită și boala diverticulară, este o suferință a tubului digestiv inferior care afectează de cele mai multe ori colonul (porțiunea de intestin situată între intestinul subțire și rect, denumită intestin gros), caracteristica principală fiind prezența diverticulilor. Simptomul cel mai întâlnit în boala diverticulară este durerea abdominală, localizată de obicei în abdomenul inferior. Alte manifestări ale diverticulozei pot fi febra, constipația, diareea, flatulența, vărsăturile și starea de greață.

Examenul CT este testul imagistic recomandat în diagnosticul de certitudine al bolii diverticulare, deoarece este de ajutor medicului în stabilirea gradului de severitate, precum și în descoperirea prezenței complicațiilor. Examenul CT este sigur, fiind singurul test diagnostic recomandat într-un puseu acut de diverticulită. Boala diverticulară se tratează în funcție de severitatea simptomatologiei. O dietă alimentară bogată în fibre poate ameliora simptomele. Se recomandă creșterea graduală a consumului de fibre și consumul adecvat de lichide pentru a evita balonarea sau flatulența.

Cine este Adrian Minune

Născut pe 24 septembrie 1974, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, Adrian Simionescu este un celebru cântăreț de manele și muzică lăutărească. Adrian Copilul Minune, Adi de Vito și Adrian Minune sunt cele trei nume de scenă pe care le-a avut până în prezent. A jucat în două filme, Gadjo dilo (1997) și Furia (2002). A fost consilier local al comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos, poziție din care a demisionat pe 20 aprilie 2011.