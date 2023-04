Adrian Minune, ultimele detalii despre starea sa de sănătate! Când o să fie externat artistul: „Mai aștept un rezultat” 

Ultima perioadă nu a fost una tocmai bună pentru Adrian Minune. În urmă cu doar câteva zile, artistul a ajuns de urgență la spital. Acesta a fost internat, iar medicii i-au oferit toate îngrijirile necesare. Acum, Adrian Minune a oferit câteva detalii despre starea sa de sănătate și speră să fie externat cât de curând. Cum se simte cântărețul?

Adrian Minune a ajuns de pe scenă direct la spital. Acesta a susținut câteva concerte în Anglia, în același loc. Timp de trei zile cântărețul a cântat în curent, iar asta i-a declanșat un abces în corp, așa că a ajuns pe mâinile medicilor. Se pare că stare artistului a fost una destul de gravă, așa că medicii au decis să îl interneze.

Din fericire, se pare că starea de sănătate a lui Adrian Minune începe să se îmbunătățească, iar un ultim set de analize îi va spune acestuia dacă poate să meargă acasă său nu. Manelistul își dorește să se externeze cât mai repede, asta pentru că în acest weekend are un alt eveniment în Spania, de la care nu intenționează să lipsească.

„Salut dragii mei, fac acest clip pentru fani, pentru prieteni, pentru cumetrii, pentru buni răi, prieteni, dușmani, pentru că toți sunt prieteni până la proba contrarie. Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă, merg aici la noi la Ștefănești.

Vreau să mulțumesc tuturor celor ce m-au susținut.(…) Problema mea a fost așa, am fost în Anglia, am cântat 3 zile în același loc și am prins un foarte mare curent, de la acest curent s-a declanșat un abces undeva în corp, a trebuit să stau pe antibiotice și acum sunt tot pe antibiotice. O să ajung acasă pentru că weekend-ul ăsta sunt în Spania, o să ajung acasă să continui cu antibiotice pentru a se retrage acel abces. Sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat Adrian Minune, în mediul online.

Se retrage Adrian Minune de pe scenă?

În ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri potrivit cărora Adrian Minune ar intenționa să își încheie cariera muzicală. Fanii au fost surprinși să afle asta, așa că l-au asaltat pe artist cu întrebări despre acest subiect. Având în vedere și problemele de sănătate ale acestuia, mulți s-au gândit că zvonurile sunt adevărate.

Adrian Minune a reacționat și a infirmat imediat zvonurile. Acesta a spus că va mai activa pentru încă 10 ani, cel puțin. Așa că publicul are timp să se bucure de el și nu trebuie să își facă griji.

„Dragii mei, fanii mei, vreau să știți că Adrian Minune va cânta încă 10 ani de aici încolo, indiferent cum, pentru că eu am fanii mei, care probabil nu sunt din generația nouă, dar pentru mine este bine. Atunci când cel din generația veche pleacă să îl asculte pe Adrian Minune, pleacă cu 2000-3000 în buzunar, generația nouă pleacă cu 200-300. Vă pup!”, a declarat Adrian Minune.

