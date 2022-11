Adrian Mititelu, amenințat cu moartea, după ce l-a reinstalat pe Nicolo Napoli ca antrenor al lui FC U Craiova. “Un personaj debil mintal” | FOTO

Adrian Mititelu este în război deschis cu fanii lui FC U Craiova după ce l-a readus la echipă pe Nicolo Napoli în locul lui Marius Croitoru, dat afară în urmă cu câteva săptămâni. Orbiți de furie, mai mulți suporteri s-au dus în noaptea de miercuri spre joi la sediul clubului, unde au provocat pagube însemnate.

În plus, unii dintre fani au mers chiar la locuința lui Adrian Mititelu, unde au lăsat o coroană funerară. Patronul lui FC U Craiova nu le-a rămas dator fanilor, cărora le-a răspuns în termeni duri, acuzându-i că vor să decidă la echipă pe banii lui.

“Așa e la Craiova! Știu că au vandalizat pereții, dar nu știu de coroana de flori de care spui. Suporterii ce performanțe au dacă spun că noi nu avem performanțe? Ei sunt nemulțumiți că nu putem antrenorul pe care-l vor ei, că nu facem ce vor ei. Ei sunt supărați că de ce jucăm la Târgu Jiu, deși ei au venit la meciul cu Hermannstadt și au înjurat echipa, privând-o de un rezultat pozitiv.

Au venit 3-4.000 de inși. Acum pentru că anticipam o prezență foarte slabă am zis să jucăm la Târgu Jiu să protejez și echipa. La Târgu Jiu oamenii ne încurajează. Ei, când a fost Croitoru, echipa a început să piardă și Croitoru era adulat.

Eu am încercat să pun mai mulți antrenori și n-am reușit să pun ce am dorit eu. Am ales așadar varianta de a-l aduce înapoi pe Nicolo Napoli. Am analizat contextul și am lăsat deoparte orgoliul și afirmațiile pe care el le-a făcut. M-am gândit că el măcar cunoaște lotul”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit PROSPORT.RO.

Fanii îl pun la zid pe Adrian Mititelu. “Idioțenii și bătăi de joc”

Nici suporterii nu i-au rămas datori lui Adrian Mititelu, pe care îl acuză că vrea să distrugă clubul prin deciziile pe care le ia.

“Un personaj debil mintal are tendința de a repeta mereu aceleași greșeli, idioțenii și bătăi de joc. Unele frecvent, intrând în rutina zilnică a personajului, altele, poate datorită pierderilor fericite de memorie, ceva mai rar. Ați ghicit personajul, corect?

Ne vedem puși în fața unui nou episod din ‘AM la munte și la mare’, în care protagonistul își exercită fanteziile date de etnie legate de mutarea cuibului. Dragul nostru patron, acest salvator și atotștiutor, a decis ca meciul din Cupă cu Voluntari să se joace la Tg.Jiu. Din păcate se pare că doar Poarta Sărutului și-a pus amprenta asupra sa la ‘facultate’. Nu și Masa Tăcerii.

Înțelegem pe deplin mutările cauzate de un teren suspendat, schimbarea gazonului, într-o anumită notă și pe cea cauzată de un festival obscur și libidinos. De aceea am și fost prezenți în urmă cu câteva etape pe Stadionul ‘Tudor Vladimirescu’. Dar mofturile celui mai mic om din istoria acestui club nu le putem accepta.

Dat fiind acest fapt, joi nu vom fi prezenți la meci. Ca și la oricare partidă care prezintă aceste ipoteze. Ne vedem duminică pe Oblemenco!

Pleacă!”, au transmis suporterii lui FC U Craiova pe rețelele sociale.