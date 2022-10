Adrian Mutu, în culmea fericirii. Este mare sărbătoare în familia antrenorului de la Rapid

Adrian Mutu (43 de ani) a dezvăluit care sunt cele două motive de sărbătoare pe care le-a avut sâmbătă seara. Fostul antrenor de la Dinamo a făcut, cu această ocazie, o declarație de iubire pentru cea de-a treia soție, Sandra Mutu. Cei doi au împreună și un băiețel, pe nume Tiago.

Antrenorul de la Rapid este în culcea fericirii, după mai bine de opt ani de relație cu actuala sa soție. Pe data de 15 octombrie 2017, Adrian Mutu s-a căsătorit cu Sandra Bachici, iar sâmbăta aceasta, au aniversat cinci ani de când au ajuns în fața altarului.

Tot în ziua de 15 octombrie 2017, Tiago, fiul celor doi, a fost creștinat. Din aceste două motive, fostul antrenor de la Dinamo a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care își mărturisește iubirea față de Sandra Mutu:

Adrian Mutu, la a treia căsnicie. Cu cine a fost căsătorit antrenorul și câți copii are

Fostul fotbalist s-a căsătorit civil cu Sandra în data de 14 februarie 2016. Cei doi au împreună un băiețel de cinci ani pe nume Tiago, care a fost botezat în ziua nunții lor, de către Beatrice și Eduard Stăncioiu.

Înainte de a-și face o familie cu Sandra, antrenorul de la Rapid a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, din anul 2001 până în anul 2003 și cu Consuelo Matos Gomez, între anii 2005 și 2013.

Din prima căsnicie, Adrian Mutu are un băiat pe nume Mario care are deja 19 ani, iar din cea de-a doua, are două fetițe, Adriana și Maya, de 15, respectiv 13 ani.

