Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la un pas de tragedie. “A leșinat la birou, a dat cu capul și...” + Ce părere are Mario despre părinții lui

Mario Mutu a făcut public un episod șocant când mama lui, Alexandra Dinu, a fost la un pas de tragedie după ce a leșinat la birou și s-a lovit puternic la cap. Din fericire, actrița a reușit să depășească momentul.

Alexandra Dinu și Adrian Mutu sunt divorțați, însă fiul lor, Mario, vorbește la superlativ despre cele mai importante persoane din viața lui. Emoționant a fost momentul când tânărul și-a adus aminte despre o problemă gravă prin care a trecut mama lui, care l-a marcat teribil.

“A avut și ea câteva probleme cu sănătatea. A avut un episod… a leșinat la birou, a dat cu capul, dar și-a revenit și ea. Cădere de calciu. Are mult de lucru. Problemele ei. Fiecare cu problemele lui”, a declarat Mario Mutu.

Alexandra Dinu, probleme în instanță cu Adrian Mutu. “Niciunul nu este ipocrit”

Altfel, pe 28 septembrie, Judecătoria Buftea a decis că Adrian Mutu trebuie să-i achite Alexandrei Dinu o sumă imensă, pentru că nu a plătit pensie alimentară pentru Mario, fiul pe care îl au împreună. Tânărul a evitat să facă prea multe comentarii pe marginea acestui subiect.

“Niciunul dintre ei nu este ipocrit. Una este ce se scrie în ziare, alta e ce se întâmplă pe bune. Eu, să fiu sincer, nici nu citesc ziarele, nu mă interesează. Dar în ziare e ceva, viața reală este altceva. Nu știu! Nu mă interesează. Nu e că nu vreau să zic, dar nu știu. Eu chiar le am pe ale mele. Procese… eu nu am făcut rău nimănui, niciodată, din punctul ăsta de vedere al procesului lor și treburile lor sunt mari. Eu sunt mare, ei sunt mari. Este normal… Tata are soție frumoasă, copil frumos, frățiorul meu, Tiago. Fiecare cu treburile lui. Ce se întâmplă în ziare, ce scrie lumea, nu mă interesează și nici nu vreau să știu”, a punctat Mario Mutu, potrivit fanatik.ro.