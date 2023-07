Adrian Mutu plecă oficial de la Rapid! Ce se întâmplă cu clauza de reziliere

Adrian Mutu a plecat oficial de la Rapid. Anunţul a fost făcut oficial de clubul de fotbal. Briliantul trebuie să plătească o sumă importantă de bani pentru decizia pe care a luat-o!

Adrian Mutu a plecat oficial de la Rapid pentru a merge la Neftchi Baku, fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf. Potrivit informaţiilor apărute, acolo va încasa un salariu mult mai mare în comparație cu veniturile obținute în România.

Anunțul despărțirii a fost făcut public de giuleșteni pe site-ul oficial alături de declarațiile lui Dan Șucu și Daniel Niculae.

„Clubul nostru s-a despărțit de Adrian Mutu, antrenorul care a condus Rapidul în ultimele 16 luni.

“Decizia domnului Mutu de a pleca a creat multe discuții în contradictoriu în club, dar nu doresc să le detaliez. Spălarea rufelor în public nu este o atitudine pe care mi-o doresc pentru Rapid. Ce mi-ar plăcea, însă, să vă marturisesc este că în urmă cu un an și jumătate, când domnul Mutu a devenit antrenorul Rapidului, am avut unele temeri.

Plecând de la ideea că în cariera sa de jucător a fost o vedetă incontestabilă la echipele mari la care a jucat, mi-a fost teamă să nu se comporte la fel și din postura de antrenor. Am rămas plăcut surprins să descopăr un coleg matur, care a știut să se impună ca un component valoros al unei echipe, și nu ca o vedetă. Îmi pare rău că Adrian pleacă, dar dragoste cu sila nu se poate! Mulțumesc, Adrian! Multă baftă în continuare!” – 𝐃𝐀𝐍 𝐒̦𝐔𝐂𝐔 (acționarul majoritar al Rapidului)

“Îmi pare rău că Adrian a preferat un alt drum, mai ales că mai avem mai puțin de o săptămână până la startului noului sezon, dar, din păcate, clauza pe care o avea în contract ne-a făcut imposibilă misiunea de a-l convinge să rămână. Îi urez mult succes în continuare! Rapid merge, ca întotdeauna, înainte, cu un alt antrenor, pe care îl vom anunța în cel mai scurt timp. Suntem convinși că împreună cu acesta, dar și alături de suporterii noștri unici, ne vom atinge obiectivele din noul sezon.” – 𝑫𝑨𝑵𝑰𝑬𝑳 𝑵𝑰𝑪𝑼𝑳𝑨𝑬 (Președintele FC Rapid)

Mulțumim pentru momentele frumoase! Mult succes în continuare!”, este mesajul transmis pe pagina oficială de la Rapid.

Ce clauză plăteşte Adrian Mutu pentru că a plecat de la Rapid

Adrian Mutu avea trecută în contract o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro. Victor Angelescu a precizat că Adrian Mutu va plăti o sumă de bani pentru că a ales să rupă contractul cu Rapid.

„Da, da, am negociat cu Adi această clauză de reziliere. O să fie o sumă pe care o va plăti. S-a negociat şi s-a ajuns la o înţelegere. Nu pot să vă spun dacă este adevărat, pentru că, dacă a fost aşa, noi nu am ştiut. Nu am avut niciun indiciu.

Dacă este adevărat salariul de la Neftchi Baku, nu mă surprinde, dar am fi preferat să continuăm. Asta am înţeles şi eu, că este o sumă foarte mare, şi pot să înţeleg din acest punct de vedere”, a declarat Victor Angelescu, la TV .