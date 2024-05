Drama celebrei influencerițe bate orice scenariu de film! Cum și-a croit muza moștenitorului Alpin drumul până la lux și opulență?! Fără tată, cu un iubit străin mai bătrân și…

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO făcea un reveal neașteptat, al relației dintre David Aron, moștenitorul imperiului Alpin, și Sefora Șulea, o cunoscută influenceriță. Iar dacă vă întrebați ce caută cuvântul în limba engleză, inserat în fraza de mai sus, este pentru că așa vorbește Sefora pe internet. „Romgleza” primează, prin urmare lucrăm cu ce avem. Însă nu despre asta e povestea prezentată în cele ce urmează, ci despre drumul parcurs de tiktokeriță până la McLaren-ul iubitului milionar, postat maxim cu câte o mână pe Instagram.

Sefora a știut dintotdeauna ce vrea de la un bărbat, în pofida prelegerilor despre independență și autonomie financiară pe care le tot cuvântă în mediul online. Până la urmă trebuia să fie și ea „acoperită”, altfel nu ar mai fi avut pic de credit în fața potențialilor masculi dotați financiar. Avem exemple destule de doamne și domnișoare ce și-au croit un drum admirabil în viață, prin intermediul partenerilor bogați. Cele mai recente sunt Iuliana Doroftei, Antonela Pătruț și lista poate continua.

Sefora a crescut la Oradea, fără modelul patern, într-o casă lipsită de condiții

Cronologic, Şulea Sefora Semiramida Karin, pe numele său întreg, s-a născut la Oradea, în anul 2003. Tatăl său avea 43 de ani atunci, în timp ce dătătoarea de viață consemna în buletin vârsta de 19 ani. Influencerița a tot făcut de-a lungul timpului glume pe internet cu țintă directă către absența tatălui, aspect manifestat în alegerile sale amoroase ulterioare. Nu de alta, dar înainte de David Aron, Sefora s-a iubit cu un alt macho pe care l-a ținut ascuns.

Partenerul tiktokeriței a reperat-o încă de când era minoră, el având în jur de 30 de ani când cei doi s-au combinat. Ce putem sesiza? Ei bine, o diferență similară de vârstă ca între mama și tatăl creatoarei de conținut. Dar nu ne aflăm aici pentru analize psihologice, ci pentru povești ce reliefează progresul, dacă îți dorești neapărat. Și iubitul străin era înstărit, deci Sefora a avut clar un filtru în alegerea bărbaților.

Spre exemplu, în 2020 tiktokerița posta în mediul online, pentru că „foarte multă lume o întreba”, unde își petrece vacanța. Surpriză, pe vremea aceea reușise să ajungă de la Oradea până în extrem de îndepărtatul Cluj. Desigur, am fost ironici. Când a apărut străinul misterios, a început și orădeanca să pozeze din locații exotice. Dar să zicem că acestea ar fi doar detalii de neglijat…

2022 a culminat cu o consemnare agresivă a reușitelor influenceriței

În 2022, Şulea Sefora Semiramida Karin, pe numele de botez, venea la București pentru a face SNSPA, facultatea de Management. Nu de alta, dar când ai iubiți cu milioane în conturi, trebuie să știi să le și gestionezi, cu diplomă. Atunci și-a început și ascensiunea pe social media, căpătând credit din partea audienței. Un an mai târziu, influencerița anunța separarea de misteriosul iubit care o cam pusese pe picioare, oferindu-i clar un glow up, adică o strălucire aparte. Iarăși ne-am pierdut în „romgleză”…

Iar de când l-a cunoscut pe David Aron, Sefora se postează doar în lux și opulență, semn că și-a atins clar scopul pentru care a plecat de acasă. Și chiar pot fi apreciabile eforturile sale, când porți hanorac „NEED MONEY FOR PORSCHE”, dar te lovește viața cu un McLaren 750S, pare că totul a meritat.

Mai ales că situația de acasă nu ar fi una chiar roz, mama influenceriței trecând prin separarea de tatăl iubitei lui David Aron. Mai mult, în peisaj a apărut și o soră mai mică a Seforei, de vreo șase ani. Oricum ar fi, toată lumea ar trebui să ia lecții de evoluție de la cea pe care v-am prezentat-o astăzi, la pachet cu a sa poveste. CANCAN.RO chiar a demontat clasicul citat de pe Instagram – „You know my name, not my story”!

