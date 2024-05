Adrian Nartea, diagnosticat cu tumoră intra-craniană. Actorul din serialul Vlad, dezvăluiri cutremurătoare: ”Aveam urechea înfundată și nu știam de ce”

Adrian Nartea, faimosul actor din serialul Vlad, a dezvăluit detalii tulburătoare despre perioada în care a fost diagnosticat cu o tumoră intra-craniană. În urma diagnosticului primit, actorul a fost supus la două intervenții chirurgicale.

În anul 2017, Adrian Nartea a primit un diagnostic sever din partea medicilor. Actorul din serialul Vlad de la Pro TV, a aflat că suferă de o tumoră la nivelul creierului. După o consultație, medicii au dat diagnosicul crunt: tumoră în spatele ochiului stâng.

La acea vreme, actorul acuza o senzație de ureche înfundată, iar medicii au decis să-l opereze pentru a corecta o deviație de sept. Cu toate acestea, simptomele au persistat, motiv pentru Adrian Nartea care a ales să facă un RMN, la sugestia mamei sale. Astfel, a aflat de prezența tumorii.

„Aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept. Mai erau niște simptome, când mergeam la dentist și stăteam cu gura deschisă foarte mult, când o închideam, mă furnica foarte tare pe dedesubt, pe partea stângă, în interior. Se numește schwanom de trigemen. Este o tumoare care crește pe teaca nervilor, ca o aluniță, dar pe interior. Sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori care cresc și se opresc. Unele nu se opresc din creștere. Asta s-a întâmplat la mine. A fost o creștere lentă. Doctorii mi-au spus că era o chestiune de 6, 7, 8 luni până să mi se întâmple ceva neurologic, să cad efectiv pe stradă”, a declarat acesta în emisiunea lui Cătălin Măruță.

La scurt timp după ce a primit diagnosticul dur, Adrian Nartea a decis că trebuie să se opereze. Actorul a ales să recurgă la această intervenție chirurgicală cu ajutorul medicilor din Lyon, Franța. Pentru a scăpa de această tumoare, artistul a fost supus la două intervenții.

„Au fost momente grele. Am avut și experiență din astea mai mistică. Dar cel mai important lucru este că au venit la mine soția,

Alina, și Mara, care avea 2 ani atunci, și în momentul în care am văzut-o….m-a umplut cu totul. Cea mică se uita la mine și nu avea nicio treabă. Aveam capul cât banița. Ne-am jucat în continuare, a înțeles. Abia după vreo săptămână s-a uitat la mine și a întrebat dacă mă doare. Acela a fost un moment…și acum dacă stau să mă gândesc, încep să plâng.

Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie numi venea să cred. De ce nu m-a sunat, de ce mi-a trimis mail. Probabil a vrut să evite conversația. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului. (…) Am început să sun și să merg la neurologi, neurochirurgi, am consultat vreo patru. A început un periplu ca să-mi dau seama ce era de făcut. Tumoarea era mare, lungime 4 cm, lățime 3 cm, grosime vreo 1 și ceva 2 cm, mare, foarte mare. Prima operație a durat undeva la 6 ore sau 7. După am stat 7 zile în spital. (…) N-au reușit să scoată toată tumoarea, pentru că era foarte solidă pe alocuri”, a mai povestit actorul Adrian Nartea, la acea vreme.