Singurul interviu cu Adi Nartea și partenerul lui din show-ul de la Antena 1! Cum l-a ”zguduit” Asia Express: ”Mă ajută plânsul!”

După ce s-a zvonit că ar pleca alături de Valentin Butnaru la Asia Express, Adi Nartea și-a ales partenerul tot din tagma actoricească. Prin urmare, Cosmin Vîjeu este cel ce îl va însoți în aventura televizată, orchestrată de Mona Segall. CANCAN.RO are singurul interviu cu cei doi, înainte de îmbarcarea către Drumul Zeilor.

Thailanda, Malaezia și Indonezia sunt locațiile în care cele nouă perechi de concurenți vor avea de trecut cele mai grele probe dintr-un show televizat. Prin urmare, cei doi actori recunosc că pleacă cu un avantaj consistent la nivel fizic, dar nu minimizează capacitățile celorlalți concurenți.

Adi Nartea dezvăluie substratul relației cu prietenu ce-l va însoți la Asia Express, actorul Cosmin Vîjeu: „Ne-am conectat, ne-am hârjonit, ne-am împins!”

CANCAN.RO: Cum s-a luat decizia de a pleca alături de Cosmin și te rog să ni-l prezinți și nouă?!

Adrian Nartea: Cosmin Vîjeu este un actor de comedie, ce a terminat actoria și care joacă pe scene de teatru de comedie de vreo 10 ani. Lumea nu-l prea știe, decât din piesele de teatru. Noi ne-am întâlnit acum un an și jumătate, la repetițiile pentru „O noapte furtunoasă”, care pentru mine a fost debutul pe scena Teatrului Național și a fost o onoare. Pentru el era a nu știu câta reprezentație.

CANCAN.RO: Sunteți ca frații?

Adrian Nartea: Da, chiar da. În toate deplasările noastre prin țară, în toate repetițiile noastre, tot timpul am stat împreună, am râs de n-am mai putut. Ne-am conectat, ne-am hârjonit, ne-am împins în piscine, l-am provocat să se antreneze, cumva ne completăm. Și de asta a fost decizia destul de simplă.

CANCAN.RO: Ai emoții pentru ce va urma?

Adrian Nartea: Da, am. De vreo două săptămâni sunt în priză, de două săptămâni am bâțul în mine, cu toate pregătirile. E mai stresant pentru mine înainte de plecare decât după ce m-am urcat în avion. După ce m-am urcat în avion, Dumnezeu cu mila, fie ce-o fi, mă descurc.

CANCAN.RO: Acum ești overthinker, îți faci scenarii despre cum va fi?

Adrian Nartea: N-ai de ales, ești overthinker, te gândești până la ultimele detalii.

Fostul protagonist din „Vlad” își divulgă temerile pentru momentele când va fi departe de familie: „Pe mine mă ajută plânsul!”

CANCAN.RO: Care crezi că va fi cea mai competitivă echipă, ghimpele din coaste? Pentru că voi sunteți doi băieți puternici, care poate că pleacă cu un avantaj la nivel fizic…

Adrian Nartea: La nivel fizic, dar îl avem pe Găinușă, apropo, avem oameni descurcăreți, cum sunt Tand și cu Sorin. Ei sunt și la nivel fizic, dar și haioși și descurcăreți. Mai sunt Anca Țurcașiu și Andreea Samson, care sunt și ele acolo, au alt stil de a negocia și de a agăța. Sunt oameni cu școli diferite, dacă pot spune așa, Mona tot timpul a știut să aleagă tipologiile.

CANCAN.RO: Care a fost mesajul soției în momentul în care s-a definitivat situația participării tale la Asia Express?

Adrian Nartea: Soția știe de când a existat propunerea, de mult timp. Până s-a definitivat, era din ce în ce mai aproape sigur că o să plec și de la prima idee am discutat, ea a fost primul factor și primul mark de trecut pentru a putea pleca. Am zis «te poți descurca cu fetele, două luni de zile, fără mine?». Ea a zis «da, m-aș descurca fără nicio problemă, fetelor o să le fie mai greu și o să încerc să compensez, ție o să-ți fie mai greu», asta a zis ea. Și într-adevăr, mie cred că o să-mi fie cel mai greu, dintre toți. Pentru că având fetele acasă, nu voi putea să comunic cu ele, o să fie destul de complicat. Fetițele de acasă și PR-ul de la Antenă o să-mi mai trimită imagini și video.

CANCAN.RO: O să plângi rău?

Adrian Nartea: Da, dar pe mine mă ajută plânsul, de multe ori.

Cosmin Vîjeu, totul despre participarea la Asia Express: „Am un gol în stomac de când am primit vestea!”

CANCAN.RO: Cosmin, o ai alături de tine și pe soție, cum crezi că te va privi după întoarcerea de la Asia Express?

Cosmin Vîjeu: Eu zic că o să se uite cu mândrie soția, Simina, trebuie să fie mândră de mine, indiferent de ce vom face acolo, dar eu cred că o să-i rupem, așa cum îmi place mie să spun.

CANCAN.RO: Cum ai primit vestea, ai un gol în stomac?

Cosmin Vîjeu: Am un gol în stomac de când am primit vestea. Și astăzi am avut un gol în stomac, am sunat-o pe Simina și i-am zis «am un gol în stomac», mi-a spus «mănâncă și tu ceva». Și i-am zis «eu nu cred că e de la mâncare, pe mine m-a cam luat panica».

CANCAN.RO: Ce capitol te sperie cel mai tare, având în vedere că îl ai lângă tine pe Adi Nartea?!

Cosmin Vîjeu: Cea mai mare panică, eu i-am mai spus lui, mă bazez pe forță și inteligență la el și la mine partea ce a mai rămas, partea comică.

Adrian Nartea: De aia l-am luat, că e haios.

Cosmin Vîjeu: Da, mă bagă la înaintare.

CANCAN.RO: V-ați luat tot ce era necesar?

Adrian Nartea: Sânziana Negru a zis să ne luăm foarte puține lucruri, pentru că n-avem ce să facem cu ele și ne îngreunăm bagajul degeaba.

CANCAN.RO: Adi este obișnuit cu această expunere de pe TV, la tine cum crezi că va fi după Asia Express?

Cosmin Vîjeu: Eu zic că e de bine. Dacă tot pubicul ăsta vine și la teatru, după, e foarte interesant.

