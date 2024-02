WRS rupe tăcerea, în premiera istorică a show-ului Asia Express! ”Ardeam să vorbesc despre acest subiect!”

Andrei Ursu și Vlad Condurache vor face parte din distribuția noului sezon al emisiunii Asia Express. Cele nouă echipe urmează să plece sâmbătă în aventura produsă de Mona Segall și al său staff. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul reprezentant al României la Eurovision face primele declarații despre participarea la show-ul ce a fost lider de audiență la aproape fiecare difuzare.

Cei doi concurenți marchează și o premieră în istoria autohtonă a proiectului, Andrei Ursu și Vlad Condurache constituind primul cuplu gay asumat al show-ului. Ce temeri îl încearcă pe cântăreț, dar și cum percepe plecarea la Asia Express, aflați direct de la câștigătorul TCDU, Andrei Ursu.

Andrei Ursu face primele declarații despre plecarea la Asia Express, alături de Vlad Condurache: „Atuul nostru este că suntem foarte calmi unul cu altul!”

CANCAN.RO: Ne-am întâlnit la evenimentul „Power Couple”, te-am întrebat de ce nu participi la „Te cunosc de undeva!”, mi-ai zis că te axezi pe muzică. Acum, aparent, te concentrezi pe Asia Express, ce s-a întâmplat?

Andrei Ursu WRS: Ce se întâmplă, îmi stă foarte bine cu câteva sute de mii de euro în plus în buzunar și n-aș vrea să plătesc clauze din contracte, să vorbesc mai devreme despre niște chestii pe care n-ar trebui să le vorbesc. Eu ardeam să vorbesc despre acest subiect, acum mă bucur super mult că pot să fac asta și în fața camerelor. Mă și axez pe muzică, am avut două săptămâni cu întâlniri, să lăsăm acasă. Plecăm, sperăm noi că pentru două luni, atât ține maxim. Trebuie să las pentru acasă piese, lansări, totul pregătit.

CANCAN.RO: Adi Nartea spunea că este speriat până va ajunge acolo. Tu cum percepi lucrurile?

Andrei Ursu WRS: Exact același lucru mi se întâmplă și mie. Mulțumesc, Adi! Ce tare e Adi, l-am cunoscut la întâlnire și mi se pare super băiat. Sper să-mi păstrez aceeași părere despre el și când plecăm acolo. Foarte mulți apropiați, după ce s-au anunțat echipele, spuneau că au emoții pentru noi. Eu sunt foarte calm, dar parcă mă apucă emoțiile din cauza oamenilor care pun această presiune pe noi. Vorbeam și cu Vlad și cu soră-mea, le spuneam că abia aștept să plecăm.

CANCAN.RO: Care crezi că este atuul vostru?

Andrei Ursu WRS: Atuul nostru este că suntem foarte calmi unul cu altul. Am zis că dacă ies nervii discutăm, nu o să am paravan și nici el. Am zis că noi vrem să mergem acolo să facem o figură foarte bună și să câștigăm. Nu neapărat să ne gândim la imaginea noastră, să cosmetizăm. Ne înțelegem foarte bine și în situațiile de criză, ne ocolim, ne nu știu ce. Nu știu ce o să ne aștepte acolo, probabil o să ne și certăm.

Vlad Condurache și Andrei Ursu formează primul cuplu gay, asumat, din istoria sh0w-ului organizat de Mona Segall: „Am și vorbit la terapie despre asta!”

CANCAN.RO: Care e cea mai de temut echipă?

Andrei Ursu WRS: Nu am cum să zic asta, pentru că m-am uitat la sezoanele trecute și mi-am dat seama că uite, mereu îl dau exemplu pe Țociu, că m-a impactat cât de puternic a fost. Ziceai că sigur o să iasă în prima sau a doua ediție, cât a ținut, e mult de psihic. Mi-e frică de Nartea, că e și sportiv, mi-e frică de Tand, că mi-a povestit prin ce a trecut și e spirt omul , e uns cu toate alifiile. Anca Țurcașiu s-a plimbat prin toată lumea asta, că și cu ea am vorbit. State e o nebună și nu o să se ia în serios, iar ăsta e un super avantaj. O văd foarte relaxată.

CANCAN.RO: Voi sunteți prima echipă de acest tip în acest gen de reality. V-ați gândit cum veți fi primiți de către public?

Andrei Ursu WRS: Ne-am gândit, am și vorbit la terapie despre asta, cu terapeuta mea scumpă și dragă. Nu în legătură cu noi, că noi trăim într-o bulă în București, artisticăraie, oameni deschiși la minte, credem noi. Doar că mă gândeam la maică-mea și la bunica lui Vlad. Maică-mea stă în Buzău și bunica lui Vlad pe lângă Ploiești. Îmi era să nu sufere ele cumva citind comentarii de la oameni sau poate și în viața de zi cu zi să primească. Dar am vorbit cu ele și ele ne-au zis «bă, vouă vă e frică pentru noi? Să vă fie frică pentru voi că n-aveți ce mânca!». Și mi-a zis o vorbă bunica lui Vlad, «toată viața mi-a fost frică de gura lumii și n-am avut decât de suferit din cauza asta». Și am zis «dacă femeia asta la 80 de ani nu are nimic împotrivă, ne-a îmbrățișat și ne-a zis dați-i înainte», e cel mai frumos lucru. Dacă ești bine acasă, poate să zică lumea ce vrea!

