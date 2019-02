Adrian Țuțu a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum primul câștigător de la „Românii au talent”. “Viața mea este…”

Adrian Țuțu a devenit celebru în anul 2011, când a câștigat prima ediție a show-ului “Românii au talent”. A impresionat pe toată lumea atât cu talentul său, cât și cu povestea de viață.

La 8 ani distanță de când a câștigat concursul, Adrian Țuțu s-a transformat total. S-a maturizat, dar nu a renunțat la muzică.

„Viata mea este exact cea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Fac muzica, am propriul studio, sunt propriul meu stapan, atat pe productie muzicala, cat si pe productie video, si am deja multe proiecte finalizate pe care urmeaza sa le lansez. Anul asta mi-am propus sa produc si pentru alti artisti pentru ca vreau sa dezvolt studioul. Deja am produs piese pentru cativa oameni talentati pe care i-am selectat. Deci, stati cu ochii pe canalul meu de youtube MyCrewMusic, pentru ca am pregatite multe surprize!”, a declarat Adrian Țuțu, potrivit viva.ro.

Adrian Țuțu a câștigat 120.000 de euro

A ajuns la 26 de ani, dar a a strâns în tolba vieţii o poveste demnă de film! Adrian Ţuţu a rămas fără părinţi pe când avea aproape 5 ani, a fost crescut de bunica pe care la 15 ani a trebuit să o părăsească pentru a merge la muncă pe şantier, însă pasiunea pentru rapp l-a salvat şi la 19 ani i-a adus un premiu de 120.000 de euro şi a legat o frumoasă poveste de dragoste cu o altă artistă, Xonia. Banii s-au dus cum au venit, iubita a plecat şi ea şi a fost nevoit să se mute din nou la Focşani şi s-o ia de la zero, dar nu s-a dat bătut.

Finala ”Românii au talent” a fost un punct de cotitură în viața puștiului Adrian Țuțu. La șapte ani de la isprava care i-a schimbat destinul, Adrian Țuțu a experimentat mai multe genuri muzicale, dar marea lui dragoste rămâne rapul. Iar acum, ușor-ușor, se pune din nou pe picoare. Adrian Țuțu a reuşit să depăşească problemele financiare, a revenit la Bucureşti şi a muncit de zor la filmările noii sale piese, ”OZN”.