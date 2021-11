Adrian Văncică, actorul care îl interpretează pe “Celentano” din Las Fierbinți, nu vrea ca fiicele lui să-i calce pe urme. “Nu le încurajez!” Care este motivul

Adrian Văncică, actorul care îl interpretează pe “Celentano” din Las Fierbinți, nu își dorește ca fiicele lui să-i calce pe urme. Acesta este de părere că meseria de artist este una care nu oferă siguranță din punct de vedere financiar, motiv pentru care le sfătuiește să se îndrepte spre altă direcție.

Deși este un actor de succes, Adrian Văncică nu vrea ca fetele lui să mai ajungă pe platourile de filmare. Acestea au jucat într-un episod din Las Fierbinți, însă tatălor lor le îndeamnă să urmeze altă meserie, care să le ofere liniștea zilei de mâine.

“Fetele noastre au jucat într-un episod din «Las Fierbinţi». Nu le încurajez în direcţia asta. E greu să facă actorie în zilele noastre. Au crescut, nu am mai publicat fotografii cu ele de mult. Nu-mi place să fie în atenţia publicului”, a declarat Adrian Văncică, potrivit click.ro.

Adrian Văncică este căsătorit cu Elena, alături de care are două fete, pe care preferă, în prezent, să le țină departe de showbiz.

Adrian “Celentano” Văncică a muncit în Coreea de Sud

În prezent, Adrian Văncică are o situație bună din punct de vedere financiar, însă nu toată viața lui a avut parte de liniște. În trecut, a lucrat într-un parc de distracții și a locuit în Coreea de Sud. Actorul spune că experiențele din trecut l-au format și l-au ajutat enorm.

“Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Am lucrat într-un parc de distracţii, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje”, a povestit Adrian Văncică.

