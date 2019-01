Adriana Bahmuțeanu a apărut așa în plină stradă! Toată lumea se uita la ea

Adriana Bahmuțeanu a apărut într-o ipostază inedită în plină stradă, atrăgând toate privirile. Recent vedeta a fost fotografiată, fiid foarte grijulie cu cățelușul ei. Cunoscută drept o mare iubitoare de animale, în timp ce îşi parca bolidul, pe o stradă aglomerată din Capitală, vedeta a deschis portiera din spate şi a luat în braţe căţeluşul, care până atunci aşteptase, cuminte, pe bancheta din spate.

Pentru a nu pune în pericol ghemotocul de blană, Bahmu l-a luat în braţe pe Bursy şi traversat repede, cu el la piept, după ce s-a asigurat temeinic, scrie spynews.ro. „Acum am rămas cu Bursy. Cred că este al cincilea sau al şaselea câine pe care îl am, în viaţa mea. Am avut tot un bichon. Cred că avea 12 sau 13 ani. Îl chema Bijoux. Copiii îl adorau. La un moment dat, au ieşit în parc cu bona lor, iar bona, crezând că face un lucru bun, i-a dat drumul din lesă. Cred că cineva l-a furat, fiindcă a dispărut în câteva minute. A fost o tragedie naţională… Nu am mai reuşit să îl găsim. Plângeau copiii în fiecare seară şi se rugau la icoană şi la îngeraşi să îl găsim pe Bijoux, să fie bine Bijoux şi, chiar dacă nu îl mai găsim, să aibă grijă de el cine l-a găsit. Îl căutam în fiecare zi în parc, am pus afişe, am dat anunţuri… Degeaba! Au rămas marcaţi copiii”, spunea Adrian Bahmuţeanu.

Adriana Bahmuțeanu își caută bărbat: ”Încercarea moarte n-are”

Adriana Bahmuțeanu este o femeie ”pe picioarele ei”, cum se spune, însă – cel puțin deocamdată – nu și-a (re)descoperit jumătatea. Motiv pentru care apelează la un… ritual straniu pentru a atrage către ea bărbatul mult dorit. ”Contează puterea rugăciunii”, transmite Adriana Bahmuțeanu cu zâmbetul pe buze.

În cadrul emisiunii XNS de la Antena 1, Adriana a mărturisit că a stat destulă vreme singură, așa că ar fi cazul să aibă un bărbat lângă ea. Totuși, bărbați care să întrunească toate calitățile dorite de Adriana nu se găsesc ”pe toate drumurile”, așa că vedeta are un as în mânecă. Am putea să-i spunem chiar ritual.

”Şi facem Cruce şi spunem, Doamne, cum creşte pâinea, aşa să-mi crească şi norocul. Nu ştiu dacă mai e valabil în cazul meu, că nu mai sunt fată mare, sunt o doamnă, dar încercarea moartea n-are. Contează puterea rugăciunii, să fie o dorinţă curată, o rugăciune curată. Au trecut patru ani şi mi-ajung şi viaţa mea merge înainte. Eu mă gândesc că viaţa mea e foarte fericită, iar când intri în starea asta de fericire lucrurile funcţionează şi se întâmplă”, a spus Adriana Bahmuţeanu la XNS.