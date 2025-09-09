Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu, acuzații la adresa lui Honorius Prigoană: „Va plăti. Au băgat-o în pământ”

Adriana Bahmuțeanu, acuzații la adresa lui Honorius Prigoană: „Va plăti. Au băgat-o în pământ”

De: Irina Vlad 09/09/2025 | 11:35

Adriana Bahmuțeanu susține că Honorius Prigoană, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, este vinovatul moral pentru moartea mamei sale. Petruța Toma s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, după ce în urmă cu o lună a suferit un accident vascular cerebral (AVC). 

Luni, 8 septembrie, Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a murit. Femeia se afla într-o perioadă de recuperare după ce, la finalul lunii iulie, a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Nenorocirea s-a produs chiar în ziua în care avea termen în procesul în care cerea instanței dreptul de a petrece timp cu nepoții ei. Jurnalista susține că starea de sănătate a părintelui ei s-a degradat brusc atunci când băieții cei mari ai lui Silviu Prigoană nu au mai lăsat-o să își vadă nepoții.

Adriana Bahmuțeanu, acuze la adresa lui Honorius Prigoană

Reamintim că după moartea lui Sivliu Prigoană (în toamna anului 2024), băieții mai mari ai acestuia, Honorius și Silvius, au pornit un război în instanță, miza fiind averea fostului om de afaceri. În tot acest timp, copiii Adrianei Bahmuțeanu au rămas să locuiască alături de frații lor în vila tatălui. Atât jurnalista, cât și mama ei s-au chinuit aproape un an să îi vadă pe minori și să obțină dreptul de a petrece timp cu ei.

Adriana Bahmuțeanu susține că mama ei a fost extrem de afectată de faptul că nu și-a mai putut vedea nepoții, motiv pentru care stare sa de sănătate a început să se deterioreze de la o zi la alta. La finalul lunii iulie, Petruța Toma a suferit un accident vascular cerebral (AVC). A fost internată în spital, iar la câteva săptămâni distanță a fost externată. Ar fi urmat o perioadă delicată și lungă de recuperare însă, din nefericire, luni, 8 septembrie, mama jurnalistei a încetat din viață.

Adriana Bahmuțeanu nu își revine nici acum din șocul suferit și mărturisește că mama ei a murit de supărare, cu sufletul zdrobit și cu gândul la nepoții ei. Aceasta susține că singurul vinovat pentru moartea mamei sale este Honorius Prigoană, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană.

”Sunt în stare de șoc, îmi tremură mâinile, încă nu-mi vine să cred. Mă pregăteam să mă duc la ea. Mă sunase sora mea că o să vină cineva să-i facă o perfuzie că nu e bine. Și ce să vă spun? Sunt șocată și oricât a fost ea de tare, uite că nu a rezistat. Autorul moral este Honorius Prigoană. Și va plăti pentru lucrul ăsta. Mama mea a murit de supărare. Au băgat-o în pământ acești frați Prigoană, pentru că au îndepărtat nepoții de ea.

Mama mea a murit de supărare. Cu o zi înainte de proces a făcut un AVC, da, și de acolo i s-a tras. A murit liniștită, în patul ei, ce să vă spun. Dar cu sufletul zdrobit. Cum suntem și noi, da, și eu sunt afectată și umblu pe la doctori. Nu sunt bine și toată familia e afectată”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru spynews.

Ultimele cuvinte pe care Silviu Prigoană i le-a spus Mihaelei, soția sa. Afaceristul și-a prevestit moartea

Adriana Bahmuțeanu și-a văzut copiii! Cum susține că a decurs întâlnirea cu Maximus și pe Eduard: „Au venit…”

