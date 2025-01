Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri BOMBĂ pentru CANCAN.RO: averea rămasă de la Prigoană, copiii, spălați pe creier, CEDO și intervenția eșuată a lui George Restivan! ”Pentru banii ăștia oamenii fac crimă!”

Adriana Bahmuțeanu a pășit cu un mare regret în Noul An, dar cu speranța că, până la urmă, i se va face dreptate. Este vorba, firește, despre sentința dată de magistrați și în urma căreia cei doi copii, Maximus și Eduard, nu se vor muta cu ea, ci vor rămâne în casa lui Silviu Prigoană. Prezentatoarea TV a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, prin ce a trecut în finalul anului 2024, dar și cum privește către viitor.

Sentința a fost dură pentru Adriana Bahmuțeanu: cei doi copii ai ei, Maximus și Eduard, rămân în locuința lui Silviu Prigoană, decedat în noiembrie, anul trecut (Vezi AICI detaliile). Are dreptul să-și ia copiii în anumite periuoade de timp, dar nemulțumirea deciziei unei instanțe injuste, spune ea, nu-i dă pace. Va ajunge la CEDO, dar mai este până acolo. Cert e că Adriana nu se va opri din încercarea de a-și aduce copiii lângă ea.

Bahmu: ”Averea fiilor mei depășește patru milioane de euro!”

Bahmu și-a exprimat, încă o dată, nemulțumirea în primele zile ale Noului An și a făcut-o în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Cred că sunt singurul părinte unic cu drepturi depline care are program de vizită cu proprii copii! Ce mă doare cel mai mult este că băieții sunt alienați grav și spălați pe creier de frații mai mari. Care le vorbesc urât despre mine și îi învață să refuze să vină la vizită sau să vorbească măcar cu mine”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Tot ea nu s-a sfiit să spună că la mijloc sunt bani mulți, averea care ar fi rămas copiilor ei de la Silviu Prigoană.

”Din calculele mele la minimum, averea fiilor mei depășește patru milioane de euro. Pentru banii ăștia oamenii fac crime oriunde pe planetă. Frații mai mari vor să pună mâna pe avere și să îi ducă la notar să semneze. Ei știu că o discuție cu mine le-ar deschide mintea copiilor mei și de asta îi manipulează. Băieții au ajuns să mă urască și să mă acuze de cele mai abominabile lucruri.

Mă tem pentru viitorul lor, fiindcă acum nu există nicio persoană care să le impună reguli, să le dea o creștere frumoasă și o educație bună. Este o crimă să înveți un copil să își urască propria mamă. Și ei asta fac, îi învață pe copii să mă urască. Și vreau să-i întreb pe amândoi, că au și ei copii, e drept, mici: le-ar plăcea ca proprii copii să treacă prin așa ceva? Sau ei, ca părinți, să treacă prin așa ceva?

De când a murit Prigoană, am reușit să vad copiii de două ori, la DGAPSC, de față cu multe alte persoane, câte 15-20 de minute și nu am vorbit normal cu ei. În rest, nici la telefon nu mai răspund.

Este alienare parentală gravă. Și, din păcate, statul român nu face nimic, chiar daca avem legi”, a continuat Adriana.

George Restivan, respins de fiii Adrianei: ”Nu-i mai răspund la telefon!”

L-a adus în discuție și pe George Restivan, soțul ei din Statele Unite, dar care a venit în România special pentru a o susține în aceste momente dificile pentru ea.

”Lui George îi spuneau Daddy. Și era foarte apropiat George de Maximus și de Eduard. Nici lui nu i se mai răspunde la telefon”, a punctat Adriana Bahmuțeanu.

”Adolescența este o perioadă critică și, mai mult decât oricând, băieții au nevoie de ghidaj parental, susținere și încurajare. Dar dacă așa a hotărât distinsul domn judecător, că doi adolescenți pot sta nesupravegheați într-o casă unde legal nu mai locuiește nimeni, doar pentru că așa vor ei, eu ce să mai zic?! Îl întreb și pe domnul judecător dacă era copilul lui, dacă l-ar fi lăsat să stea așa cu diverse persoane, menajera, etc, într-o casă a unui mort, despărțit de mamă?

Am făcut apel și am făcut plângere împotriva judecătorului care prin sentință mi-a încălcat drepturile civile, prevăzute prin lege. Dacă nu se rezolvă, o să merg la CEDO.

Copiii mei au toate simptomele alienării parentale, așa cum le descrie celebrul psihiatru american, Richard Gardner. Dar, rămân optimistă, provocările vieții sunt inevitabile pentru orice părinte, mă bucur că sunt sănătoși și sunt sigură că ne vom relua relația care, până să moară Prigoană, era excelentă, ne făceam planuri, aveam secretele noastre și comunicam foarte bine”, a mai dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu, început de an cu Revelion la Bruxelles

Altfel, ea spune că, profesional, a început anul foarte bine. ”Profesional, am început anul bine, am prezentat cel mai mare Revelion din diaspora, la Bruxelles, 1.200 de oameni, am cântat și am dansat cu ei.

Rămân optimistă, o să treacă și asta, am trecut eu prin altele mai grele, când mi-a murit copilul sau când am divorțat și am fugit cu copiii din vila lui Prigoană cu 1.000 de lei în buzunar”, a încheiat Adriana Bahmuțeanu.

