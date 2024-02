Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri din prima căsnicie. Calvarul prin care a trecut fosta vedetă de la Acces Direct: ”Preferam să mor!”

Adriana Bahmuțeanu a fost la un pas de o tragedie în căsnicia cu primul ei soț. Fosta prezentatoare TV a vorbit despre experiență traumatizantă din viața de cuplu, dar și despre momentul în care partenerul ei i-a pus pistolul la tâmplă. Fosta vedetă de la Acees Direct este acum recunoscătoare că a scăpat teafără.

Se spune că gelozia este boală grea, iar Adriana Bahmuțeanu a simțit pe propria piele cum fostul soț a fost orbit de legătura bolnăvicioasă pe care credea că o are cu ea. Prezentatoarea TV a dezvăluit un episod traumatizant din prima sa căsnicie. La vârsta de 18 ani s-a căsătorit prima dată, însă, imediat după cununia civilă, când a văzut că este soția lui cu acte, bărbatul a devenit de nerecunoscut. După doi ani de relație au început abuzurile fizice, psihice și emoționale.

”Eram tânără, eram la liceu (nr.când la cunoscut). Am avut un văl pe ochi. A fost prima iubire din adolescență, la 18 ani ne-am căsătorit civil, dar numai noi doi am fost la starea civilă, într-o nebunie, ca să fie el sigur că suntem împreună. Și, practic, acel act i-a schimbat comportamentul. Când și-a dat seama că sunt soția lui cu acte, s-a schimbat complet. Înainte se purta frumos, era un tip tolerant, îmi dădea impresia că mă susține și că mă ajută și dintr-o dată s-a schimbat la 180 de grade. După un an și jumătate a devenit gelos, nu mă lăsa să mă duc la job, mă urmărea tot timpul”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Citește și: CUM SE APĂRĂ ADRIANA BAHMUŢEANU, DUPĂ CE S-A SPUS CĂ S-A ÎNGRĂŞAT: „MÂNCAREA ESTE O PLĂCERE A VIEŢII”

Adriana Bahmuțeanu: ”Eu mă duc la doi metri sub pământ”

Neavând prea multă experiență pe partea de relații în cuplu, Adriana Bahmuțeanu își amintește că, în ciuda traumelor și al chinului de lângă soțul ei, nu a avut curajul să pună punct relației. Era tânără și credea orbește în soțul ei, care îi dăduse mereu impresia că o susține în tot ceea ce face, că îi este alături și că o iubește necondiționat. Drept urmare, la 23 de ani s-a decis să fugă la o prietenă de-ale ei și a rămas în casa ei timp de 2 luni. După cele două luni, bărbatul a încercat să o aducă înapoi și să o facă să creadă că pot avea o relație civilizată.

” Mi-a făcut numai lucruri nasoale, nu a fost o căsnicie fericită, drept urmare, la 23 de ani, am pus punct, am fugit la o prietenă, care lucra la Guvern, am stat la ea două luni. După două luni m-a sunat și mi-a zis că nu-mi face nimic, să mă duc să-mi iau hainele și să păstrăm o relație bună, primise citația de la tribunal. Și m-am dus cu prietena mea și doi SPP-iști de la Guvern, mi-era frică să mă duc singură”, a continuat fosta soția a lui Sivliu Prigoană.

Bărbatul pusese la cale un plan diabolic. După ce a convins-o să vină în casa lui să își ia hainele, acesta a reușit să o convingă să îl urmze într-o cameră, acolo unde au rămas doar ei doi. Într-un moment de furie, fostul soț a scos un pistol și a ameninț-o cu moartea.

”I-a rugat pe ei să rămână în sufragerie, că vrea să-mi spună două vorbe în cealaltă cameră. Și acolo a scos un pistol și a zis că ”ori te împușc, ori ne împăcăm”. Am înghețat prima dată, după care am zis ok, eu mă duc la doi metri sub pământ și tu la pușcărie. I-am zis că eu nu mă mai împac. Până la urmă, am avut curajul să mă rup de acea relație, s-a terminat cu acel pistol la cap, dar uite că trăiesc și în ziua de azi”, a concluzionat Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea ”Online Story by Cornelia”