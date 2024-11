Adriana Bahmuțeanu, mesaj urgent pentru fiii lui Silviu Prigoană. Ce îi imploră pe Honorius și Silvius

Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj pentru fii lui Silviu Prigoană! Marți, 12 noiembrie, a fost o zi marcată de o pierdere neașteptată și dureroasă pentru familia Prigoană. Silviu Prigoană, cunoscut om de afaceri și personalitate publică, a încetat din viață în mod subit, lăsând în urmă patru copii îndurerați.

Vestea morții lui Silviu Prigoană a avut un impact major asupra celor apropiați. Fiii acestuia, care locuiau cu tatăl lor în urma divorțului de mama lor, Adriana Bahmuțeanu, se confruntă cu pierderea unui părinte, o experiență dificilă pentru orice copil. Moartea sa a scos la iveală o situație complexă, în care legăturile de familie și neînțelegerile din trecut își pun amprenta.

Adriana Bahmuțeanu, mama celor doi copii ai lui Prigoană, se află într-o situație delicată, dorindu-și să le fie aproape în aceste momente grele. Fosta parteneră a omului de afaceri nu era în București, dar a plecat spre Capitală imediat ce a aflat vestea. Totuși, interacțiunea sa cu copiii a fost complicată de restricțiile impuse și de relația tensionată cu restul familiei Prigoană.

În trecut, relația dintre Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu a fost una presărată de dispute publice, cu multiple despărțiri și împăcări. De la ultimul divorț, cei doi părinți au comunicat doar prin corespondență, iar băieții au rămas în grija tatălui.

Astfel, Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj pe Facebook pentru fii mai mari pe care îi are Prigoană din prima căsnicie, Honorius și Silvius, prin care le cere acestora să o lase să își vadă băieții și să fie alături de ei, pentru că au rămas fără tată.

„Cuvintele sunt parca neputincioase în fata unui soc precum moartea subita și prematura a unei persoane apropiate!

Îmi doresc în aceste momente de grea încercare sa fiu alături de baietii mei care trec șocați și îndurerați prin tragedia pierderii tatalui lor și sa le ofer suportul emoțional de care au nevoie acum mai mult decât oricând!!

Cred cu tărie ca sprijinul și unitatea familiei reprezinta cea mai mare valoare în fata emoțiilor copleșitoare, contradictorii, dezarmante care te copleșesc în fata morții necruțătoare!!!

Acum, mai mult decât oricând, îmi doresc sa pastram decenta și sa ii pot susține pe baietii mei, greu încercați de un divorț conflictual și acum de dispariția fulgerătoare a tatălui lor.

Fac un apel public către fratii mai mari sa înțeleagă importanta momentului și sa îmi permită accesul la proprii copii,sa ii tin in brate în casa in care am locuit și eu acum maii bine de zece ani alături de tatal lor decedat Silviu Prigoana !!!

Haideți ca impreuna, cu respect pentru memoria lui Silviu, sa depășim momentele tensionate și sa ne jelim pierderea!!!

Fii mei sunt afectati de vestea șocantă a dispariției tatălui lor iar pentru mine ca mama este important in aceste momente sa fiu alături de ei!

Dumnezeu sa il ierte pe Silviu Prigoana pe care îl rog, de acolo din ceruri de unde este, sa le trimita dramul de intelepciune lui Honorius și Silvius și sa înțeleagă ca momentele grele necesita decenta și respect reciproc!!!”, a scrie pe Facebook Adriana Bahmuțeanu.