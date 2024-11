Adriana Bahmuțeanu, noi dezvăluiri uluitoare după decesul subit al lui Prigoană: ”Vânduse tot din America, nu mai avea nimic”

Decesul fulgerător al omului de afaceri și fost politician Silviu Prigoană continuă să fie subiectul principal al multor speculații și dezvăluiri surprinzătoare. Silviu Prigoană, care s-a stins din viață pe 12 noiembrie în urma unui infarct miocardic, și-a petrecut ultimele clipe alături de prieteni, într-un restaurant din Bran. Moartea sa, considerată inițial un eveniment tragic și neprevăzut, a generat numeroase întrebări și ipoteze ulterioare care au fost dezbătute la CANCAN SENZAȚIONAL.

Într-o ceremonie discretă, organizată conform dorințelor sale, Prigoană a fost înmormântat în mare secret. Această discreție, însă, a alimentat zvonuri că fostul afacerist și-ar fi înscenat propria moarte. Subiectul a devenit intens dezbătut în spațiul public, iar presupusele motive din spatele unei astfel de decizii ipotetice sunt variate, oscilând între dificultăți financiare și dorința de a scăpa de presiunile vieții publice.

În paralel, fostele dispute familiale ale lui Prigoană au reapărut în lumina reflectoarelor. Copiii săi minori, Maximus și Eduard, au rămas în grija fraților mai mari, în casa impunătoare a tatălui lor. Fosta soție a lui Prigoană, Adriana Bahmuțeanu, a semnalat dificultăți în a-și prelua copiii, deși are drepturi legale asupra lor. Ea susține că accesul la aceștia i-a fost îngrădit, ceea ce ridică semne de întrebare privind atmosfera din casa afaceristului după moartea acestuia.

„Eu mă lupt să îmi iau copiii înapoi. Ei se sperie de ceva, e ceva acolo. Eu nu am acces la cavou. Ce să caut acolo? Nu știu cum au dus copiii noaptea în cimitir. N-am cerut nicio deshumare. Pe mine mă interesează copiii acasă. N-a cerut nimeni deshumarea.

I-am spus băiatului mic: „Mă, mamă, trebuie să pleci de acolo, e în executare.” El a spus că vrea să stea acolo. Atunci am zis că mă duc și eu și stau acolo. Am cerut asta la judecător, vedem luni dacă ne aprobă.”, a spus Adriana Bahmuțeanu la CANCAN SENZAȚIONAL.