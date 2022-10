Adriana Bahmuțeanu se reprofilează! Nu o să îți vină să crezi cu ce se va ocupa

Visul Adrianei Bahmuțeanu (48 de ani) de a deveni psiholog este pe cale să se îndeplinească. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvăluit că își dorește să profeseze în acest domeniu de mai bine de 20 de ani. Ce pași mai are de parcurs fosta soție a lui Silviu Prigoană pentru a-și deschide propriul cabinet de consiliere psihologică.

Nu multă lume știa asta, dar, în acest moment, Adriana Bahmuțeanu este studentă în cadrul unui program de masterat în Psihologie clinică și este consilier de dezvoltare personală pentru familie, parenting și divorț.

De nu poate profesa încă Adriana Bahmuțeanu

Jurnalista își dorește de mai bine de 20 de ani să își finalizeze studiile în acest domeniu, iar apoi să își deschidă propriul cabinet de psihologie. În cadrul unei emisiuni TV, Adriana Bahmuțeanu a mărturisit care sunt piedicile pentru care încă nu poate profesa.

”Nu am drept de liberă practică în România, ca psiholog, dar urmează. E un vis împlinit. Acum 20 de ani am vrut să mă apuc de psihologie. Îmi luasem cărți, am vrut să mă înscriu la facultate.

La vârsta aia mi s-a părut o facultate grea și d-aia am tot amânat-o, am zis că nu înțeleg mare lucru, mă ia capul, mai stau un pic. Dacă o făceam la timp, mi-ar fi folosit, dar niciodată nu e prea târziu”, a mărturisit Adriana, în timpul emisiunii.

Ce studii mai are Adriana Bahmuțeanu

În tinerețe, Adriana Cristina a absolvit Școala Superioară de Jurnalistică, iar acum, vedeta TV susține că are trei formări în psihoterapie.

”Pe lângă asta mai am două formări în psihoterapie, sunt și la a treia, am foarte multe diplome. Eu în toți anii ăștia m-am ocupat de propria mea persoană. Mie pandemia mi-a folosit teribil.

Am avut timp să stau să citesc. În ăștia doi ani eu am citit. Am stat cu burta pe carte, cum se spune. Am învățat foarte multe lucruri”, a mai declarat Bahmu, pentru Antena Stars.

