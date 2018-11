Adriana Bahmuțeanu și-a învățat lecția! La ce teste își supune partenerul că să afle dacă este omul potrivit pentru ea

A trecut printr-un divorț greu, așa că se ferește să sară cu capul înainte într-o nouă relație, cu un om pe care abia îl cunoaște.

Adriana Bahmuțeanu spune că în sfârșit este liniștită și fericită, ast deși îi lipsește, pentru moment, partea profesională din viața ei.

Vedeta și-a dezvăluit planurile de viitor, în cadrul emisiunii Star Matinal de Weekend.

Bahmuțeanu spune că vede, în sfârșit, soarele pe strada ei și că găsește în fiecare zi motive pentru a își trăi viața. „Totul e minunat”, spune vedeta.

„Îmi cresc copiii, sunt bine. Încă mai avem de lucrat la anumite lucruri. Am avut vreo 70 de procese pe care le-am încheiat anul acesta. Din păcate, tatăl copiilor mei nu vorbește cu mine nici despre copii. Consider că două persoane care se despart trebuie să rămână în relații amiabile pentru a discuta despre educația copiilor. O să mă apuc să țin seminarii despre cum să depășești un divorț toxic. Mai am câteva momente de depășit (…) mergem la IML pentru o expertiză psihologicp, la cererea instanței. Sunt life coach, am licență, m-am apucat de psihologie. După o perioadă de jelit, am văzut că e soare pe cer și totul e minunat și merită să îmi trăiesc viața. Îmi lipsește partea profesională, acum lucrez la 10% din capacitate, dar îmi face bine această pauză”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, conform antenastars.ro

În ceea ce privește noua sa relație, Adriana spune că nu mai crede în certificatele de căsătorie.

„E foarte bine, e un parteneriat, un bun prieten și un tovarăș de călătorie. Nu cred în planurile de viitor, nu cred în certificatele de căsătorie. Până nu cred că acea persoană este partenerul cu care vreau să îmbătrânesc, pentru că mai sunt câteva semne de întrebare, nu mă grăbesc”, a mai declarat Bahmuțeanu.

Adriana a avut probleme grave cu spatele. Vedeta era nevoită să faca multe tratamente, printre care și fizioterapie. Pentru că nu își putea împărți timpul între tratamente și muncă, a decis să renunțe la job.