Adriana Bahmuțeanu, strigăt disperat: ”Te rog, vorbește cu Honorius să mă lase să îmi văd copiii! Sunt traumatizați”

Adriana Bahmuțeanu traversează o perioadă extrem de dificilă, marcată de tensiuni emoționale și conflicte legate de copiii săi. Vedeta a cedat nervos în cadrul unei emisiuni televizate, pe fondul unei situații complicate ce implică atât custodia copiilor săi, cât și detalii legate de organizarea înmormântării fostului său partener, omul de afaceri Silviu Prigoană.

După pierderea fulgerătoare a lui Silviu Prigoană, tensiunile dintre Adriana Bahmuțeanu și cei doi fii ai afaceristului din prima sa căsnicie s-au accentuat. Vedeta, profund afectată de situație, s-a gândit în primul rând la propriii copii, dorind să le fie alături într-un moment atât de dificil, marcat de pierderea tatălui lor.

Adriana a reușit inițial să ia legătura cu cei mici telefonic, încercând să îi consoleze și să le ofere sprijin. În urma discuției, ea a stabilit să meargă la vila regretatului om de afaceri pentru a-i lua acasă, într-un efort de a le oferi un mediu liniștit și confortabil. Însă, odată ajunsă la reședința milionarului, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Copiii au încetat să-i mai răspundă la telefon, iar tentativa ei de a-i contacta a eșuat.

În timpul emisiunii „Un show păcătos”, Bahmuțeanu a avut o reacție puternic emoțională, izbucnind în lacrimi în fața publicului și a colegilor din platou. Aceasta a explicat că se simte neputincioasă și că nu mai știe cui să ceară ajutor pentru a putea intra în contact cu cei doi copii pe care îi are cu Silviu Prigoană. Situația este amplificată de faptul că aceștia se află în casa lui Prigoană, alături de fratele lor vitreg, Honorius Prigoană, iar accesul la ei îi este limitat.

„Gabriela, te implor vorbește cu Honorius și spune-i să mă lase să îmi văd copiii. Ei sunt traumatizați. De două zile eu nu pot să îi iau în brațe să ne plângem împreună (…) Am fost soția lui Silviu Prigoană timp de 13 ani. Sunt mama copiilor lui. Consider că e moral să particip la această înmormântare, la acest eveniment. Nu înțeleg cum se poate face așa ceva. De ce nu mă lasă Honorius să îi văd pe băieți, să îi strâng în brațe și să plângem împreună că ei sunt acum într-un șoc. Eu sunt unicul lor părinte. Numai un om fără suflet face așa ceva, nu lasă o mamă să-și vadă copiii. Este inuman.”, i-a spus Adriana Bahmuțeanu Gabrielei Lucuțar.

În paralel, organizarea funeraliilor lui Silviu Prigoană reprezintă un alt punct sensibil. Conform informațiilor, responsabilitatea acestui proces îi revine Gabrielei Lucuțar, o persoană desemnată de familia Prigoană să se ocupe de toate detaliile. Se pare că familia a decis ca întreaga ceremonie să fie organizată cu maximă discreție, fapt ce complică și mai mult accesul Adrianei la copiii săi. Mai mult, Lucuțar ar fi semnat un contract de confidențialitate cu Honorius Prigoană, ceea ce limitează posibilitatea divulgării informațiilor legate de înmormântare sau de situația copiilor.

„Dupa cum bine știti, cred că ați auzit ca am relatat ce am putut sa relatez, am relatat. Am un contract de confidentialitate cu Honorius. Se poate spune dacă am această informatie de la familie, de la Honorius, în speță. Eu am ajuns astăzi în București.

Nu cred că este cineva ca nu-ți permite să îi vezi. Se va întâmpla și lucrul acesta la un moment dat. Honorius știe. Eu nu am niciun plan. Îmi fac meseria mea. Nu am ce să am, încă suntem prietene. Putem să nu fim nimic dacă ea nu își dorește. Eu am un contract. Sunt anumite dorințe lăsate de la Silviu Prigoană. Puneți-vă în locul meu. Eu îmi fac meseria. Încă nu s-au decis când va fi înmormântarea. Au două variante și nu știu ce să aleagă. Nu știu absolut nimic (nr. dacă va fi o slujbă la biserică). Nu sunt planuri ascunse, doar se respectă dorințele lor.”, a spus Gabriela Lucuțar.