Adriana Iliescu și fiica ei, obiceiul la care nu renunță niciodată de 1 martie: „Singurul lucru pe care îl facem”

Adriana Iliescu a intrat în atenția publicului, după ce a devenit mamă la vârsta de 66 de ani, prin inseminare artificială. De atunci, femeia și-a dedicat întreaga viață fiicei sale. În cadrul unui interviu recent, aceasta a dezvăluit că își dorește doar să fie sănătoasă și să își petreacă cât mai mult timp alături de Eliza.

Fosta profesoară de limba și literatura română a intrat în Cartea Recordurilor, după ce a născut, fiind cea mai bătrână mamă din România.

Cum sărbătorește Adriana Iliescu venirea primăverii

Adriana Iliescu ține foarte mult la tradițiile românești, astfel, sărbătorește ziua de 1 martie, dar în stilul său caracteristic. Femeia și-a făcut un obicei și în fiecare an, cumpără zambile albastre, florile preferate ale ei și ale fiicei sale, dar și ceva dulce. De asemenea, aceasta își dorea să facă și o plimbare prin natură, însă temperaturile scăzute de afară, nu i-au permis să facă acest lucru.

„Sărbătorim sufletește, în liniște, 1 și 8 martie (n.r – ziua mamei). O să ne comandăm un tort bun, dulce, cum ne place nouă, o să ne cumpărăm două buchețele de zambile albastre pentru că alea ne plac nouă, deoarece miros foarte frumos și cam atât. Nimic special!

În fiecare an, este altfel pentru noi! De exemplu, în alți ani, dacă era frumos afară, ne plimbam, sau dacă aveam bani mergeam la o terasă și tot așa. Niciodată nu am avut o tradiție anume. Singurul lucru pe care îl facem în fiecare an este să cumpărăm zambile albastre. În rest, totul variază”, a declarat Adriana Iliescu pentru Click.ro.

Ce carieră își dorește fiica Adrianei Iliescu

Eliza este o elevă silitoare, astel tânăra a decis să urmeze atât cursurile Facultății de Litere, cât și pe cele ale Facultății de Filosofie. Motivul din spatele alegerii, după cum a dezvăluit tânăra, este acela că dorește să devină profesoară, așa cum a fost și Adriana Iliescu.

„Nu am luat niciun moment în calcul varianta de a studia în străinătate. Așa că m-am oprit asupra a două variante. Este vorba despre Facultatea de Litere, dar și de cea de Filosofie. Am decis să urmez modelul mamei și cum ea a fost profesoară, asta vreau să fac și eu! Realizez că nu va fi simplu, mai ales că voi încerca să le urmez în paralel, dar îmi doresc să încerc să fac asta! Și să calc pe urmele mamei”, a spus Adriana Iliescu.