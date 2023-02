Adriana Iliescu, mândră de fiica sa! Cum o răsfață pe Eliza în plină sesiune. „M-am trezit și i-am pregătit...”

Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, este acum în culme fericirii. Aceasta este foarte mândră de fiica ei și de faptul că a ajuns să o vadă studentă. Eliza Iliescu a terminat cu brio liceul, iar acum urmează cursurile a două facultăți. Tânăra este în plină sesiune și face tot ce poate pentru a trece cu bine examenele de la ambele facultăți. Alături îi este și mama ei, cu sfaturi și cu mici porții de răsfăț.

Eliza Iliescu a reușit să își facă mama mândră. Tânăra este studentă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, specializarea limba şi literatura română, dar și la Facultatea de Filosofie. Aceasta a vrut să calce pe urmele mamei sale, dar să își urmeze și pasiunea, așa că a decis că se poate descurca făcând două facultăți în paralel.

Eliza deja a demonstrat că este cât se poate se silitoare, iar examenele din sesiune nu îi pun prea mari probleme. Aceasta studiază mult și încearcă să țină pasul cu tot. Iar atunci când lucrurile devine mai grele apelează și la ajutorul mamei sale.

„Eliza este la examen acum. Sunt foarte mulțumită de ea. Vineri a avut de predat și un referat și tot așa. Suntem sănătoase amândouă, ne înțelegem de minune, avem cărți în casă. Îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare, ea este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă.”, a declarat Adriana Iliescu, potrivit click.ro.

Eliza Iliescu, răsfățată de mama sa

Cum rezultatele Elizei sunt unele de excepție, tânără este răsplătită de mama sa pentru asta. Adriana Iliescu nu trece cu vederea toate eforturile pe care Eliza le depune și pentru fiecare reușită încearcă să o recompenseze cu ceva. Nu este vorba de cadouri sau lucruri scumpe, ci de mici atenții care sunt apreciate de Eliza.

Mai mereu atunci când Eliza vine acasă cu rezultate excepționale, Adriana Iliescu o răsfață cu ceva dulce. Aceasta se trezește de dimineață și cât timp Eliza este plecată îi pregătește tot felul de prăjituri.

„Astăzi a mai avut un examen la facultate, așa că de dimineață m-am trezit și i-am pregătit o prăjitură. Și ea gătește în casă, sunt tare mândră de ea. Eu nu știu să pregătesc spaghete bolognese și le face Eliza”, a mai spus Adriana Iliescu.

