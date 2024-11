Adriana Stere a paralizat după ce a consumat o brânză contaminată. Jurnalista de la PRO TV a povestit momentele cumplite prin care a trecut

Caz uluitor pentru o jurnalistă cunoscută! Adriana Stere a trecut prin momente cumplite și a fost paralizată din cauza unei bacterii dintr-o brânză. După ce a călcat pragul multor medici, vedeta PRO TV a primit diagnosticul crunt! Acum, ea s-a decis să povestească chinul prin care a trecut.

Viața Adrianei Stere avea să ia o întorsătură complet neașteptată, după ce aceasta a consumat o brânză care era contaminată cu o bacterie foarte periculoasă. Jurnalista a ajuns la spital și s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Adriana Stere a povestit cea mai grea perioadă din viața ei. Jurnalista a paralizat după ce a consumat brânză contaminată cu o bacterie foarte periculoasă. Alimentul a fost achiziționat de la un magazin artizanal.

Vedeta de la PRO TV s-a confruntat cu simptome adverse severe. Durerile și stările de rău au început după șase zile de când consumase brânza, iar motivul îmbolnăvirii bruște a fost găsit după multe analize, asta pentru că inițial, nici medicii nu știau exact de la ce a pornit totul.

„Se întâmplă să ajungi într-o situație în care nu te așteptai. Am luat brânză de la un magazin artizanal. După vreo 6 zile, cât a fost perioada de incubație, au apărut primele simptome, adică oboseală teribilă, cruntă. După încă o zi de luni de muncă, m-am prăbușit. Aveam două zile libere și am crezut că am nevoie de odihnă. Îmi era greu să mă ridic din scaun și să mă mișc, să funcționez. Am făcut-o până în momentul în care organismul a clacat. Au urmat zile de febră foarte mare, peste 40, și de frisoane.

După 3 zile de frisoane a început să mi se descuameze pielea de pe piept și de pe burtă. Asta nu am mai pățit-o niciodată, nu vă doresc. Am chemat ambulanța, iar medicul a spus că am probabil o pneumonie dată de un streptococ în gât. Asta la o consultație. Am urmat indicațiile, era vorba despre un antibiotic și s-a dovedit că nu era cel potrivit pentru situația mea. Am stat acasă, colegii mi-au spus să mă menajez, că trebuie să mă refac. Am stat o săptămână și ceva acasă. Nu părea că sunt tocmai cum trebuie și spre sfârșitul perioadei au apărut problemele de glezne la ambele picioare. M-am întors la serviciu. Am zis că se duc”, a declarat Adriana Stere în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.