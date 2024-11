Actorul din Las Fierbinți care s-a săturat de rolul lui: „Am zis: Bă, stai mă puțin. Ia-o mă ușor”

De peste 10 ani aduce zâmbetul pe buze românilor în serialul ”Las Fierbinți”. Cu o carieră impresionantă în teatru și film, Adrian Văncică a devenit cunoscut la nivel național prin prisma personalului pe care îl interpretează în serialul de la Pro TV. Odată cu interpretarea personajului Celentano, actorul recunoaște că și-ar dori ca publicul și telespectatorii să-l aprecieze și să-l descopere și prin prisma altor roluri.

Prezent în podcastul lui Gojira, Adrian Văncică a vorbit despre cariera sa profesională, parcursul său în producția "Las Fierbinți", dar și despre momentele de cotitură de pe platourile de filmare de la Pro Tv. Actorul a dezvăluit că rolul lui Celentano i-a marcat viața. Ca în aproape orice meserie, personajul creat de producătorul serialului a venit cu o serie de avantaje și dezavantaje.

”La început, m-am opus câteva sezoane. Am fost: Bă, dar nu se poate. Dar Hamlet mă așteaptă, marile scene de lemn sunt pentru mine. Dar am zis: Bă, stai mă puțin. Ia-o mă ușor. Bucură-te, mă, de ce ai. Fă, mă, ce ai. Fii profesionist! Du-o la capăt. (…). Nici nu aveam pe cine să întreb. Ca să întreb pe cineva, să zic: ”Băi, cum gestionez, tovarășe actor, mai în vârstă, mai în etate, cum se gestionează, dom`le? Cum o gestionezi tu emoțional? Cum te-ai simțit tu?

Prin prisma personajului pe care îl interpretează în serialul ”Las Fierbinți” – și nu numai, Adrian Văncică mărturisește că actoria este o muncă destul de complexă și delicată. În urmă cu aproape 10 ani a acceptat cu greu să facă parte din producția de la Pro TV, interpretând rolul lui Celentano. 600 de episoade mai târziu, actorul recunoaște că a avut momente în care a simțit că personajul devenea mai cunoscut decât actorul care îl interpretează.

“Hai să îți zic. Am avut discuția asta eu cu mine în capul meu. Și am avut-o așa: Băi, Celentano ăsta devine mai cunoscut ca mine. E de bine sau e de rău? Nu e de bine. Pentru că eu sunt un actor, eu pot mai multe, eu fac mai multe, eu pe d***u, eu pe lacu. Băi, e bine să ai și orgolii în meseria asta, că astea te duc mai departe. Acuma cum să zic… Eu am fost și actor din ăla pe care îl știa lumea.

Știi cum, poți să fii actor și să nu te știe lumea, că joci nu știu unde… într-un teatru. Cu ce vă ocupați? Sunt actor. A, da? Nu știam. Pot să fiu un actor de care lumea să zică: Vă știu de undeva, dar nu știu de unde. Sunt actor. Ce-ați făcut? Acum patru ani o reclamă. Poți să fii și așa. Acuma de ce te-ai făcut actor? Să te cunoască și pe tine lumea. Că dacă te-ai făcut actor să nu te știe lumea… Știi cum e… e păcat să fii actor și să nu ai un pic de faimă. Să știi și tu cum e. Să vezi ce frumos e!”, a mai declarat actorul.