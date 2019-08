Adriana Titieni și Alexandru Papadopol, poveste de dragoste în tinerețe? ”Am avut o relație de 3 ani…”

Se vorbește despre ei ca fiind ultimul cuplu din showbizul autohton. Adriana Titieni și Alexandru Papadopol au fost surprinși îmbrățișându-se, iar povestea de dragoste despre care care se vorbește în mass-media poate avea rădăcini mult mai adânci decât s-ar fi presupus. Iar astfel de supoziții, în plan sentimental, fac deliciul fanilor.

Cu mai mult timp în urmă, chiar Adriana Titieni a mărturisit că a avut o relație cu un bărbat cunoscut. Nu a fost vorba despre o relație pasageră, ci de una care a durat… trei ani. Totuși, Adriana a specificat că a considerat ”eșuată” acea relație, ambii parteneri fiind, așa cum a declarat ea, ”copii”. Mai mult, Adriana Titieni a vorbit despre o ”totală incompatibilitate” în acea relație. Adriana nu a menționat numele lui Alexandru Papadopol, totuși, o eventuală relație a lor fiind, deocamdată, pusă sub un mare semn de întrebare.

”Evident. Am avut o relație de 3 ani, pe care o consider eșuată, dar eram amândoi copii, amândoi am făcut greșelile inerente vârstei, lipsa de răbdare, de înțelegere și, până la urmă, a fost incompatibilitate. Acum, privind în urmă, îl cunosc, e cunoscut, mă uit la el și-mi dau seama că era totală incompatibilitate. Dacă stau să-mi pun problema, între noi doi, între mine și cealaltă parte din relație, nu avea cum să meargă, suntem doi oameni total incompatibli, dar era nebunia tinereții, a adolescenței”, a declarat Adriana Titieni pentru Marea Dragoste/ Tango.

Născuți în același oraș

În continuare, Adriana a fost întrebată – de jurnalista Alice Năstase – dacă persoana cu care a avut o relație de trei ani a fost tot o vedetă a showbizului românesc.”Da, dar atunci nu era vedetă, noi pur și simplu ne-am cunoscut în orașul nostru natal”, a mai spus Adriana Tititeni.

Conform wowbiz.ro, Alexandru și Adriana sunt născuți în Râmnicu Vâlcea, la distanță de un an: Adriana s-a născut în 1976, iar Alexandru în 1975. Au fost și colegi de facultate, însă în ani diferiți. Adriana a absolvit cursurile UNATC în 2001, iar Papadopol un an mai târziu. În anul I de facultate, Adriana l-a cunoscut pe Adrian Titieni – care i-a fost profesor -,iar un an mai târziu s-a căsătorit cu acesta și a rămas însărcinată.