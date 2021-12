Adriana Trandafir, mărturisiri emoţionante despre părinţii săi: „Niciodată nu mi-a spus, măi, sunt mândru de tine…”

Adriana Trandafir este una dintre cele mai iubite actriţe din România. Are o carieră de succes, însă pe plan personal, vedeta a trecut prin momente extrem de grele. În cadrul unui interviu, aceasta a povestit lucruri mai puţini ştiute despre familia sa, mai ales despre relaţia cu cei care i-au dat viaţă.

Adriana Trandafir a încântat de-a lungul timpului multe generaţii cu talentul său. La începutul carierei, se pare că drumul nu i-a fost deloc ușor.

Actrița recunoaște că părinții ei nu au susținut-o pe acest drum. Mai mult, vedeta a susţinut examenul de admitere la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie fără ca aceştia să ştie.

CITEŞTE ŞI: CE SPUN ADRIANA TRANDAFIR ȘI FIICA EI DESPRE EXPERIENȚA ”ASIA EXPRESS”! ”PRIMELE CINCI SECUNDE DIMINEAŢA MĂ ÎNTREBAM DE CE…”

A fost nevoită să fugă de acasă pentru a merge să dea examenul, iar mama și tatăl ei au aflat că a intrat, de fapt, prima la facultate dintr-un ziar.

În cadrul unui interviu recent, actrița a făcut dezvăluiri pe tema acestui subiect. Adriana Trandafir a mărturisit faptul că ar fi dorit să audă măcar o vorbă bună din partea tatălui său.

„Niciodată nu mi-a spus, măi, sunt mândru de tine, te iubesc, ce actriță, ce vai-vai. Deși a văzut că am avut niște rezultate, el îmi spunea, ei, ce să spun. I-am spus, tata, am spectacol la New York, mi-a zis, ei, ce să spun. Totuși, după ce tăticul a plecat, pe biroul lui am găsit toate telegramele mele de la facultate în care îi spuneam că am terminat anul, că am luat cu 10 examenul, toate scrisorile mele, dar nu mi-a spus, nu mi-a arătat niciodată, decupa din ziare”, a afirmat Adriana Trandafir.

Adriana Trandafir, la un pas de moarte

Adraiana Trandafir a vorbit în urmă cu câteva luni despre suferința pe care a trăit-o atunci când primul soț i-a luat băiatul, pe Ștefan.

Adriana Trandafir susține că și-a părăsit corpul și i-a văzut pe medici cum făceau toate eforturile pentru a o salva. A realizat ce s-a întâmplat după ceva timp, când s-a trezit. Actrița îi este pe vecie recunoscătoare unei doctorițe, care s-a chinuit din răsputări să o readucă la viață.

“Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’, m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață”, a spus Adriana Trandafir.

Sursă foto: Instagram