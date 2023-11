Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, susține că Gigi Becali ar fi pierdut cel puțin 20 de milioane de euro de când a devenit patronul FCSB-ului.

Cel poreclit Corleone este ferm convins că Gigi Becali nu a făcut profit ca patron al clubului din Berceni, ba mai mult ar fi pierdut o sumă enormă. Dumitru Dragomir a dorit, astfel, să le închidă gura celor care afirmă că latifundiarul din Pipera s-a îmbogățit pe spatele FCSB-ului.

”A făcut bani? Nu te lua mă după el, a pierdut peste 20 de milioane de euro. Are de unde, de ăștia are nevoie fotbalul. Tu crezi că dintre patronii ăștia. Neluțu, stai de vorbă, are și el pierdere 20 de milioane”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

A anunțat că se retrage din fotbal, dar s-a răzgândit

De altfel, la începutul anului 2023, Gigi Becali anunța că ia în calcul să se retragă de la FCSB, pentru că are de recuperat o sumă enormă din club.

“Dacă am câștigat bani din fotbal? Doamne ferește. Auzi ce întrebare îmi pune…Am de recuperat 23 de milioane. Am băgat 10 milioane de euro când am intrat în fotbal, când mi-au dat-o generalii și Armata. Am venit eu, Pițurcă, am făcut scandal. Mai erau două meciuri și retrograda Steaua. La un moment dat, era o datorie de 40 de milioane euro. Am luat 30 înapoi și au rămas 10. Și am mai tot băgat până s-au făcut 23”, a declarat, la momentul respectiv, Gigi Becali.

(VEZI AICI: GIGI BECALI, TESTAT ANTIDROG! A FOST VĂZUT LA POLIȚIE LA 3 DIMINEAȚA, DUPĂ CE A AJUNS CU MAȘINA ÎN ȘANȚ)

În cele din urmă, latifundiarul din Pipera s-a răzgândit, după o discuție cu fetele lui, care l-au convins să investească, în continuare, la FCSB.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni afaceriști din România. După Revoluție, grație unor bani luați cu împrumut de la Gică Hagi și a moștenirii lăsate de tatăl său, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a concentrat pe piața imobiliară. A cumpărat pământ și l-a vândut la supra-preț.

“Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea, a fost chiar și mai bine de cinci ori. Păi cum așa? S-au dublat prețurile la terenuri. Și am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte. Am vândut în pandemie, am luat 11 milioane (n.red. – euro) bani cash. Omul nu ține cont de pandemie, omul dă când vrea el și cât vrea el. Toată averea, împlinirea asta toată e a Domnului, toate bogățiile. Și el mi-a dat mie și a zis bă, îți dau ție să administrezi. Dacă nu administrezi bine, vai de capul tău”, a declarat Gigi Becali, despre cum a făcut bani în plină pandemie de COVID-19.