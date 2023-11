Gigi Becali, testat antidrog! A fost văzut la Poliție la 3 dimineața, după ce a ajuns cu mașina în șanț

Gigi Becali a avut parte de câteva zile destul de ghinioniste. După ce a fost implicat într-un accident rutier, latifundiarul din Pipera a făcut noapte albă în secția de Poliție. Acesta a mers la 3 dimineața la sediul Poliției din localitatea Pantelimon, acolo unde a fost testat pentru consumul de droguri și alcool. De asemenea, patronul FCSB a avut un mesaj important pentru cel pe care îl învinuiește în legătură cu accidentul în care a fost implicat.

Duminică, 12 noiembrie, Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier. Rolls-Royce-ul acestuia, în valoare de 500.000 de euro, a ajuns în șanț. Potrivit declarațiilor făcute de patronul FCSB, întreg evenimentul a fost cauzat de un alt participant la trafic. În urma celor întâmplate, Gigi Becali a ajuns la Poliție, acolo unde a fost testat pentru consumul de droguri și alcool.

(CITEȘTE ȘI: MAȘINA DE 500.000 DE EURO A LUI GIGI BECALI A FOST BĂGATĂ ÎN ȘANȚ! ACCIDENT PE CENTURA BUCUREȘTIULUI. PATRONUL FCSB A SPUS CĂ EL ERA LA VOLAN, ACUM NU MAI RECUNOAȘTE)

Gigi Becali, testat antidrog

După accidentul de duminică, Gigi Becali a ajuns și la Poliție. Luni noaptea, 13 noiembrie, în jurul orei 3:00 latifundiarul din Pipera a fost zărit la sediul Poliției din localitatea Pantelimon, acolo unde a fost testat pentru consumul de droguri și alcool. După vizita la Poliție, patronul FCSB a făcut și primele declarații, mărturisind că a fost testat.

De asemenea, Gigi Becali a avut un mesaj important și pentru cel care îl acuză că a provocat accidentul. Deși inițial declarase că nu o să facă plângere, se pare că acesta s-a răzgândit. Acum, patronul FCSB l-a avertizat pe responsabil că nu va depune plângere, asta doar dacă bărbatul îl va contacta și îi va cere scuze.

„Păi, le-am spus cum s-a întâmplat. Eu eram în depăşire şi cineva a intrat în depăşire în lateral cu mine. Am făcut stânga, am intrat în şanţ, l-am ocolit pe el. Eu am intrat în şanţ, omul n-a avut măcar puţin obraz. S-a dus mai departe, nici n-a oprit. Îl îndrum, pe cel care a făcut asta, vede acuma la voi, să mă caute, să îşi ceară iertare şi nu îi mai fac plângere penală.

Mi-au făcut astea, testul drog, testul de alcool, îţi dai seama, canabis, alea alea. Adevărat că m-a zdruncinat puţin, că ăla e şanţ mare, aţi văzut cât de mare e şanţul ăla? Bine că n-am păţit nimic”, a declarat Gigi Becali, potrivit digi24.ro.

Reamintim faptul că imediat după ce a ajuns cu mașina în șanț, Gigi Becali a declarat că el se afla pe scaunul din dreapta, ci nu la volan. Însă, la scurt timp după declarațiile inițiale, acesta a schimbat povestea admițând că el era cel care conducea atunci când a avut loc accidentul.

(VEZI ȘI: „NEA GIGI, OPREȘTE ÎN STAȚIE, SĂ NE URCĂM LA TINE”. LIMUZINA LUI GIGI BECALI, FILMATĂ ÎN TIMP CE FĂCEA „SPECTACOL” PE LINIA DE TRAMVAI)