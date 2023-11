Mașina de 500.000 de euro a lui Gigi Becali a fost băgată în șanț! Accident pe centura Bucureștiului. Update: Patronul FCSB: „Eu eram la volan”

Gigi Becali a făcut-o lată! Milionarul a ajuns cu bolidul de jumătate de euro direct în șanț. Latifundiarul din Pipera a fost implicat într-un accident, duminică, pe centura Bucureștiului. Patronul FCSB a intrat într-o depășire, la fel cum a procedat și alt șofer care venea de pe partea opusă și nu l-a văzut. Pentru a evita să se izbească, omul de afaceri a tras de volan și a ieșit cu autoturismul de pe carosabil.

Mașina de 500.000 de euro a lui Gigi Becali a ajuns direct în șanț, duminică, pe 12 noiembrie. Rolls-Royce-ul a fost implicat într-un accident rutier, după ce milionarul a evitat un autoturism care venea pe contrasens, apoi a nimerit direct în șanț. Limuzina a ieșit de pe carosabil, fracțiune de secundă și a suferit daune minore. Patronul FCSB se simte bine, nu a fost rănit, și a făcut primele declarații despre incident. Afaceristul venea de la biserică, moment în care a intrat într-o depășire pe centura Capitalei. Alt șofer nu l-ar fi văzut și a intrat și el în depășire. Pentru a evita un impact devastator, Becali a tras de volan și a intrat în șanț.

„Nu sunt bine, sunt foarte bine. Veneam de la biserică, am intrat într-o depășire pe Centură. Un alt om n-a ținut cont, nu cred că m-a văzut, eram în unghiul mort. A intrat și el în depășire, iar ca să-l feresc pe el am intrat în șanț și gata. Toată lumea e bine, dar acum să ia camerele de luat vederi. Ăla trebuie să oprească pentru că el a fost vinovat și am intrat eu în șanț ca să-l evit pe el.

Nu, tată, eu eram la volan, nu Luțu. Eu am plecat, am lăsat mașina acolo și l-am chemat pe Luțu să ia mașina. Eram doar eu în mașină. Celălalt șofer a plecat, nici măcar n-a stat să vadă. De unde să știu eu cine era? Eu am intrat în șanț și la revedere, el a plecat. Probabil i-a fost frică”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Mașina lui Gigi Becali a ajuns în șanț / Foto: Captură Digi Sport

Nu au existat victime în urma accidentului

Autoritățile s-au deplasat la fața locului de îndată, însă n-au mai găsit nicio persoană prezentă. Conducătorul auto trebuie să se prezinte la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege. Din primele constatări ale oamenilor legii se pare că nu au existat victime.

Gigi Becali spune că el a plecat după accident și l-a trimis pe Ionuț Luțu să ia mașina. În schimb, celălalt șofer a fugit imediat după ce a văzut că milionarul a intrat în șanț.

„La data de 12 noiembrie a.c. în jurul orei 11:42 Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DNCB, un autoturism a derapat și a intrat într-un șanț.

La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești.

La fața locului a fost găsit autoturismul în cauză, fără să fie prezentă vreo persoană. Din primele verificări și investigații a rezultat faptul că, persoana care ar fi condus autoturismul se va prezenta la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege.

De asemenea, până la acest moment nu au rezultat indicii cu privire la existența vreunei victime. Polițiștii rutieri efectuează activități specifice, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

„Bestia” lui Gigi Becali a gonit pe linia de tramvai

Bolidul lui Gigi Becali a fost văzut gonind pe linia de tramvai, evitând cozile de mașini. Mașina latifundiarului din Pipera a fost filmată în timp ce șoferul conducea cu viteză în spatele unui tramvai, iar la un moment dat se poate observa cum îl depășește. „Nea Gigi, oprește bre în stație să urcăm la tine”, a scris persoana, care a publicat videoclipul. (VEZI AICI VIDEO)