Afacerea cu care Emil Turdean, un bărbat din Cluj, a dat lovitura în România! Produsele lui se vând ca pâinea caldă

Emil Turdean, un bărbat din județul Cluj, a reușit să pună pe picioare o afacere profitabilă. Acesta a lucrat ca mecanic de locomotivă, însă și-a schimbat complet viața în anul 1994, atunci când a dat peste un program finanțat de Guvernul Olandei, intitulat Netherlands Management Business Program Cooperation. Așa a descoperit o pasiune din care a reușit să facă și bani frumoși.

Emil Turdean, un bărbat din comuna Moldovenești, județul Cluj, a renunțat la meseria de mecanic de locomotivă și a investit în agricultură. Afacerea lui se bazează pe un model olandez. Fermierul cultivă trei plante banale, însă acestea i-au adus succesul.

În urmă cu mai bine de 30 de ani, Emil Turdean a început un proiect finanțat de Guvernul Olandei, intitulat Netherlands Management Business Program Cooperation. Programul i-a schimbat complet viața.

Întors în România, fermierul s-a pus pe treabă și a investit în agricultură. Acesta a cultivat, în comuna Moldovenești din județul Cluj, trei plante care i-au adus succesul: sfecla de zahăr, inul și porumbul de popcorn.

„Anul trecut am avut un an bun la sfecla de zahăr. Am avut parcelă unde am avut 100 de tone de sfeclă la hectar. Media, m-am încheiat undeva la 80 de tone, cu 18% digestie ceea ce te duce tot către 90 și ceva de tone.

Nici anul acesta n-a fost un an slab de pornire pentru sfecla de zahăr. Sfecla a mers foarte bine în martie, aprilie, mai, iunie până în 15 iulie. Cei care am făcut tehnologii – adică am fertilizat din toamnă, am semănat cu îngrășământ microgranulat.

Eu zic că vom trece de 50-55 de toen la hectar, poate chiar 60 de tone de sfeclă, dar ca să avem producții bune trebuie să existe un joint-venture, adică o încrengătură foarte bună între fermieri și fabrică”, a declarat Emil Turdean, potrivit Agrointel.ro.