Maria Constantin și-a deschis pensiune în Curtea de Argeș. Cine a sprijinit-o în noua afacere, de fapt

Maria Constantin și partenerul ei de viață, Robert Stoica, au o nouă afacere! Mai exact, cei doi și-au deschis o pensiune la Curtea de Argeș. Cine îi ajută la orice pas? Cântăreața și soțul ei au fost atât de ocupați încât nu au apucat nici măcar să se distreze cu ocazia zilelor în care au împlinit cinci ani de relație și un an de căsnicie.

Anul acesta a fost unul foarte încărcat pentru Maria Constantin. Artista nu a reușit să meargă în vacanță alături de soțul ei, asta pentru că mai mereu au fost ocupați și au plecat din țară doar „la angajamente”. Cântăreața a avut parte de mult sprijin de la socrii ei atunci când a venit vorba de pensiunea pe care a deschis-o la Curtea de Argeș.

Artista le este recunoscătoare socrilor săi pentru tot sprijinul, mai ales pentru că ei se ocupă mai mult cu afacerea. Probabil că vă întrebați și care este motivul. Părinții lui Robert Stoica locuiesc în zonă și le este mai ușor să se implice în toate treburile care țin de pensiune.

„Da, nu am mai reușit să ies la evenimente, pentru că sunt mereu plecată prin țară. Nu știu ce s-a întâmplat anul acesta, dar nu am sta o clipă. Mereu am avut câte ceva de făcut și am plecat des la cei dragi și în special la angajamente prin țară. Cred că am pășit cu dreptul încă de la început de an și se pare că așa se va încheia anul 2024. Timpul liber este pentru mine acum exrem de limitat. Mai ales de când am deschis și pensiunea de la Curtea de Argeș”, a declarat Maria Constantin, potrivit Viva.ro.