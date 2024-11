Afacerea cu care Nicolai Tand de la Asia Express a dat lovitura! S-a inspirat din inspirat din tradiția maramureșeană

Odată cu participarea la Asia Express, Nicolai Tand a devenit mult mai apreciat de publicul larg. Celebrul bucătar și bunul său prieten, Sorin Brotnei, au reușit să ajungă până în marea finală a competiției de pe Antena 1. Înainte de a fi difuzată ultima ediție a sezonului 7, cunoscutul chef a anunțat lansarea unui noi proiect care pare a fi un adevărat succes.

Miercuri, 13 noiembrie 2024, se joacă marea finală Asia Express. Doar două echipe norocoase au reușit să ajungă până la ultima ediție, iar acum se vor lupta pentru premiul de 30.000 de euro, dar și pentru titlul de câștigător al uneia dintre cele mai solicitante competiții. Este vorba despre Ioana State – Mane Voicu și Sorin Brotnei – Nicolai Tand. Timp de 44 de etape, aceștia au depus eforturi uriașe pentru a parcurge Drumul Zeilor. Dincolo de show-ul de pe Antena 1, unii concurenți au reușit să se dezvolte pe plan profesional.

Citește și: Acum este rege în bucătărie, dar puțini știu că Nicolai Tand a cerșit pentru mâncare:” Stăteam în fața magazinului și îmi dădeau femeile…”

Nicolai Tand este unul dintre cei mai apreciați chefi de la noi din țară. A devenit foarte urmărit pe micile ecrane după ce l-a înlocuit pe Vlăduț în bucătăria emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, iar participarea la Asia Express i-a adus și mai multă notorietate.

Cu doar două zile înainte de marea emisiunii de pe Antena 1, bucătarul a lansat o afacere cu ustensile de bucătărie. Nicolai Tand a oferit detalii despre noua sa colecție în mediul online. Proiectul este inspirat din tradiția maramureșeană, locul de unde se trage cunoscutul chef.

„Dragi prieteni, sunt extrem de bucuros să vă împărtășesc un proiect la care am lucrat cu multă pasiune și respect față de rădăcinile mele! Am lansat oficial gama de vase de gătit ‘Origini’, inspirată de Maramureș, locul care m-a învățat valoarea tradițiilor. Fiecare vas din această gamă poartă cu sine esența locurilor unde am crescut.

Am pus în fiecare piesă iubire pentru gătit, dar și respect pentru Maramureș. La fel cum în bucătăria noastră de acasă se regăsesc gusturi autentice, la fel în fiecare vas se află o parte din tradiția și din spiritul locurilor dragi mie.”, a transmis Nicolai Tand pe Facebook.