Acum este rege în bucătărie, dar puțini știu că Nicolai Tand a cerșit pentru mâncare:” Stăteam în fața magazinului și îmi dădeau femeile…”

Nicolai Tand are o viață demnă de film! Celebrul bucătar, care s-a calificat în finala de la Asia Express alături de finul lui, Sorin Brotnei, se bucură în prezent de succes atât în televiziune, cât și în gastronomie. Însă până a deveni un nume cunoscut și patron de restaurante, acesta a avut mai multe joburi atât în țară, cât și în străinătate. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Nicolai Tand ne-a vorbit despre experiența culinară din Asia Express, câte kilograme a slăbit în perioada reality-show-ului de la Antena 1, dar și despre decizia de a renunța la studii și cum a făcut primii bani în Franța, unde a locuit timp de 13 ani și a evoluat de la ospătar până la director general.

Pe lângă reality show-ul Asia Express, finala are loc miercuri seară la Antena 1, unde publicul a descoperit alte laturi ale celebrului chef, pe Nicolai Tand îl vedem și la Neatza, unde pregătește tot felul de delicatese. Recent, acesta și-a lansat o linie de oale și tigai care-i poartă numele, eveniment unde a făcut și o sesiune de gătit. Chiar dacă a ajuns la un statut financiar bun și se bucură de apreciere, Nicolai Tand nu uită de unde a plecat și a vorbit deschis despre deciziile luate de-a lungul anilor și pe care nu le regretă.

Nicolai Tand a slăbit 9 kilograme la Asia Express

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine în Asia Express? Știm cu toții cum e cu mâncarea și cu condițiile vitrege.

Nicolai Tand: Sunt un norocos pentru că de ceva vreme, de câțiva ani de zile, am început să gătesc asiatic, pentru că îmi place mâncarea asiatică și copiilor mei de asemenea. Și gătind des și picant nu a fost o greutate, din contră. Și ce-i drept, am avut cumva noroc că am ajuns și am mâncat ce găteau oamenii aceia.

Ei nu sunt ca noi pe multă cantitate, ei mănâncă foarte diversificat, ceea ce îmi place foarte mult: un pic de pește, un pic de carne, multe legume, mult orez, adică la ei nu predomină carnea cum ar fi la noi cumva. E mai sănătoasă mâncarea, lucrează foarte mult cu lucruri fermentate, ceea ce noi lucrăm mai puțin. Cu probiotice cum sunt murăturile, ei folosesc foarte mult, noi mâncăm foarte rar, ei mănâncă și vara. Deci nu a fost o problemă, a fost o plăcere mâncarea, problema a fost că nu a fost tare multă.

CANCAN.RO: Cât ai slăbit?

Nicolai Tand: 9 kilograme. De când m-am întors am pus doar 4 kilograme.

Nicolai Tand: “Mănânc micul dejun doar la hotel, când sunt în vacanță”

CANCAN.RO: Deci te menții.

Nicolai Tand: Acum am intrat într-o perioadă în care vreau să mă mențin, pentru că dacă ai grijă corpul se reglează cumva. Nu prea sunt tipul care mănâncă micul dejun.

CANCAN.RO: Adică ții un fel de fasting?

Nicolai Tand: Mănânc micul dejun doar la hotel, când sunt în vacanță. Acasă nu pot, mă duc la Neatza, cred că m-am obișnuit așa și rar iau micul dejun. Țin un fel de fasting, dar nu-i obligatoriu cumva, dar oricum e sănătos.

Când am fost mic, mama m-a crescut să ajun miercurea și vinerea. Miercurea și vinerea să nu mănânc carne deloc, adică nu e ca și cum corpul meu nu ar ști treburile astea. Doar că în timp mi-am cam bătut joc de el, pentru că am fost și tânăr și e normal.

Acum cu cât trec anii, îmi dau seama cât de importantă este mâncarea. Cumva vorbesc despre mâncare foarte mult oamenilor să mănânce cât mai echilibrat, să nu fie numai carne, să fie și salată. Adică să avem grijă ce mâncăm pentru că, cu cât înaintezi în viață, ne dăm seama mai târziu cât de importantă e mâncarea.

Nicolai Tand: “E un fel de cerșeală, pentru că mergeam și stăteam în fața magazinului și îmi dădeau femeile căruciorul cu 10 franci să-mi recuperez banii”

CANCAN.RO: Mărturiseai că ai fost nevoit să renunți la școală și că ai și cerșit. Poți să ne dai detalii?

Nicolai Tand: Am făcut niște alegeri cam tinere în viața mea. Cerșit pentru că am mers în Franța și pe vremuri nu aveam viză, stăteam în case părăsite și ca să trăiesc, să mănânc, era într-un loc în care cumpărai un ziar cu 3 franci și îl dădeai cu 10 franci și aveam un câștig de 70 la sută cum se zicea. E un fel de cerșeală, pentru că mergeam și stăteam în fața magazinului și îmi dădeau femeile căruciorul cu 10 franci să-mi recuperez banii, pentru mine e cerșeală. Aveam 20 de ani, dar mi-am luat viața cumva.

Niciodată nu am simțit greutate în viața mea, pentru că tot ce am făcut, am făcut cu plăcere. Am renunțat să fac studii, eu mi-am dorit la o vârstă fragedă.

CANCAN.RO: Te simțeai vinovat că mama lucrează și că tu nu lucrai?

Nicolai Tand: Nu puteam să concep, îți dai seama că aveam 16 ani și eu nu am vrut să mă duc la studii că nu voiam să meargă să muncească mama și eu să mă duc să mă distrez pentru că îi auzeam pe prietenii despre viața de liceu și eu nu puteam să concep treaba asta. Cred că am devenit prea matur prea devreme. A fost o alegere. Frații mei nu m-au lăsat și mama insista și eu am zis că nu. Am zis că toată viața o să muncesc cu aceste două mâini.

