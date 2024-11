Afacerea pe care Pescobar și-o deschide împreună cu un fost greu din fotbal! Nu, nu e Mitică Dragomir

Pescobar vrea să dea lovitura iar. Omul de afaceri vrea să se extindă, așa că își va deschide un restaurant și în Piatra Neamț, dar nu alături de oricine. Un nume greu din industria fotbalului stă în spatele lui. Iată despre cine e vorba!

Paul Nicolau, alias Pescobar, a cunoscut succesul cu restaurantele pe care și le-a deschis în diferite județe din țară. Totuși, nu este de ajuns, așa că patronul de la Taverna Racilor vrea să mai deschidă un restaurant și în Piatra Neamț, dar are și un om puternic alături de el.

Bineînțeles, așa cum ne-a obișnuit, cunoscutul afacerist și-a promovat noua afacere în mediul online și a dezvăluit și cine este partenerul lui. Cel mai nou proiect va lua naștere în Piatra Neamț, iar Gheorghe „Pinalty” Ștefan, fostul patron al Ceahlăului, va fi partenerul lui Paul Nicolau.

CITEȘTE ȘI: Pescobar a scos teancul de bani și i-a împărțit la Târgul comercial Vărbilău: ”Să fie în economia locală”

Uite că acum ați ajuns să recunoașteți brand național, Pinalti. Și mi-a zis: «Băi băiatule, vino acasă, la Moldova!». Unde te duci la nea Mitică? Și uite că am venit. Atât s-a putut. Vă așteptăm aici, pe 27, cu fructe de mare, sub prea vestitul munte Pietricica, la domnul Pinalti acasă. Atât s-a putut. Fructe de mare la Piatra Neamț”, a transmis Pescobar pe rețelele de socializare.

Gheorghe Ștefan este cunoscut de o lume întreagă drept „Pinalty”, porecla primită în perioada în care a fost patronul clubului de fotbal Ceahlăul Piatra Neamț. În urmă cu un an, „Pinalty” a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre retragerea din lumina reflectoarelor.

„Nu mai sunt de mult o persoană publică. Am renunțat la haina aia veche! Sunt doar un bunic fericit! Săptămâna asta, spre exemplu, am petrecut mai mult timp cu cei trei nepoți, fiindcă a fost și vacanță. Aflu lucruri noi, chiar și pentru vârsta mea! Nu mai există o asemenea variantă (n.r. să intre în politică). Am auzit și eu asemenea vorbe, dar ele sunt lansate probabil de oameni, de adversari de-ai mei care nu-mi vor nici astăzi binele. Mi se trage totul de la cei peste 20 de ani petrecuți în politică, dar asta e! Eu am interdicție de a candida până în septembrie 2026 sau septembrie 2027, fac asta public, ca lumea să știe cum stau lucrurile în ceea ce mă privește”, a spus Gheorghe Ștefan pentru CANCAN.RO.