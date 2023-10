Afacerea secretă a frumoasei Nadd Hu, de la Chefi la Cuțite. Tânăra este pe jumătate chinezoaică și a lucrat în televiziune

Nadd Hu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV de la noi din țară. Jumătate chinezoaică, jumătate româncă, tânăra în vârstă de 26 de ani a devenit cunoscută după ce a prezentat o emisiune de muzică. Recent, s-a făcut remarcată și în emisiunea Chefi la Cuțite.

Pe lângă experiența în televiziune, Nadia, pe numele său adevărat, este și creatoare de conținut și vloggeriță. Iar oamenii o apreciază în număr foarte mare. Pe Instagram, blondina are peste 130.000 de urmăritori. Totuși, pentru a câștiga mai mulți bani, prezentatoarea TV a deschis o afacere secretă.

Ce afacere secretă are Nadd Hu

Nadd Hu a prezentat o emisiune de muzică timp de 5 ani. Mai apoi, și-a dorit o schimbare și a decis să se apuce de vlog, în colaborare cu Global Records, una dintre cele mai mari case de muzică de la noi din țară. Blondina s-a descurcat foarte bine în mediul online. A avut diverse campanii, iar acum este una dintre cele mai apreciate inluencerițe din România. Mai mult, anul acesta a lansat și un podcast, unde stă de vorbă cu invitați din diferite domenii. Totuși, nu s-a mulțumit cu atât, iar în urmă cu doi ani a deschis propria afacere.

„Mi-am deschis o florărie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin.Eu când sunt la florărie iarna, am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, îmi este îngrozitor de frig. Iubesc florile.”, a povestit vedeta, notează wowbiz.ro.

Deși este pasionată de flori, în urmă cu ceva timp, vedeta a decis să vândă florăria și să se ocupe doar de activitatea ei în mediul online.

Cine este Nadd Hu

Nadd Hu a fost dintotdeauna pasionată de arte. Blondina a terminat Liceul de muzică Dinu Lipatti, iar timp de un an a luat lecții de canto și de pian. Și-a dat seama, însă, că nu își dorește să meargă mai departe și a urmat o perioadă în care s-a simțit dezorientată.

„I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta.”, a mai spus Nadd Hu, conform aceleași surse.

Până la urmă, nu este greșit să încerci, iar prezentatoarea TV pare că și-a găsit drumul în viață. Și nu îi merge bine, doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. De peste doi ani, trăiește o poveste de dragoste frumoasă, iar atunci când are ocazia nu se sfiește să îi facă partenerului său declarații de iubire.

„M-ai învățat că temerile și anxietatea mea pot fi literalmente scuturate și mi-ai oferit dragoste și sprijin. Ești cel mai bun prieten al meu și persoana de care nu mă satur niciodată (și sper să fie și invers). Ești persoana care știu că nu mă va judeca niciodată pentru că împărtășim aceleași puncte de vedere.”, a scris Nadd Hu, pe rețelele de socializare.