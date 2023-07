Afaceristul care a lăsat-o pe Andreea Bălan fără bani! Capcana în care a picat jurata de la Te cunosc de Undeva! a costat-o aproape 100.000 de euro

Andreea Bălan este una dintre artistele de succes din România, fiind în lumina reflectoarelor de ani buni. Vedeta a apărut în fața publicului de la o vârstă fragedă și tot de atunci muncește din greu. Însă, în urmă cu ceva ani, toate economiile ei s-au risipit pe o afacere proastă. Mai exact, cântăreața a fost păcălită de un om de afaceri și a suferit o pagubă considerabilă de peste 90.000 de euro.

În urmă cu câțiva ani, pe vremea când participa la Dansez pentru tine, Andreea Bălan a primit o țeapă de zile mari. Toți banii pe care îi strânsese din emisiunile la care apărea s-au dus pe apa sâmbetei. Concret, cântăreața își dorea, pe atunci, să achiziționeze un apartament într-un complex rezidențial din Capitală. Așa că a muncit din greu, a pus ban pe ban și în cele din urmă a reușit să își îndeplinească dorința.

Însă, visul artistei a fost spulberat repede. Ea a achitat apartamentul, care, la momentul tranzacției, nu era construit complet. A așteptat ca dezvoltatorul imobiliar să termine treaba, însă toate speranțele i-au fost înșelate.

„Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediții „Dansez pentru tine”, cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo”, a declarat Andreea Bălan, potrivit observatornews.ro.

„S-a făcut un proces”

Andreea Bălan și-a dorit un apartament la etajul 11 al blocului pe care l-a ales, iar investiția făcută a fost una serioasă. Artista a plătit mai bine de 90.000 de euro și a rămas fără nimic. Finalizarea construcției s-a tot amânat, iar în cele din urmă vedeta a fost lăsată cu ochii în soare. A pierdut banii și nici apartamentul nu părea că o să îl vadă vreodată.

După ce toată răbdarea i s-a consumat, artista a luat problema în propriile mâini. Vedeta nici nu s-a gândit să îl lase pe omul de afaceri să scape ușor, așa că a deschis un proces în acest sens. Și-a dorit să își recupereze banii și nu a s-a dat înapoi de la nimic. Andreea a angajat o firmă de avocatură și a dus problema în instanță. Cert este că pe lângă cei peste 90.000 de euro, artista a mai cheltuit și cu avocații.

„Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă… Am angajat o firmă de avocatură şi s-a facut un proces. (…) Dacă tu ai bani, îţi luăm ţie banii. Și a trebuit să mai fac eu un alt proces cu fiscul din Ploieşti şi între timp celelalte firme să-și plătească cota lor”, a mai spus Andreea Bălan.

